Galatasaray'da çare transfer!

Galatasaray , Okan Buruk yönetiminde, ligin 3 haftadasında iki galibiyet, bir yenilgi alırken, genç teknik adamın özellikle ön taraftaki arayışları dikkatlerden kaçmadı.



Toplam 270 dakikada rakip filelere 2 gol gönderen sarı-kırmızılılarda ön taraftaki üretkensizlik dikkatlerden kaçmıyor. Okan Buruk da bu sorunu ortadan kaldırmak için geride kalan 3 haftada ağırlıklı olarak orta alan ve hücumda değişikler yaptı.



Ümraniye maçında hücum hattını tamamen değiştirip Emre Akbaba'nın yerine Mertens'i, Kerem'in yerine Emre Kılınç'ı, Gomis'in yerine de Seferovic'i, Yunus'un yerine Barış Alper'i ve Oliveira'nın yerine de Cicaldau'yu sahaya süren Buruk, bu şekilde sonucu değiştirme yoluna gitti. Buna rağmen gol yine ilk hafta olduğu gibi Gomis'ten geldi.



Ümraniye maçında değişiklikle beraber şans bulan 8 hücum oyuncusundan 1 gol çıkması, forvet hattındaki tıkanıklığı belgeledi.



Galatasaray'daki bu tablo, kanat ve forvet transferinin zorunluluğunu ortaya koydu.





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