Galatasaray'da çare Hakim Ziyech!

Sakatlığını atlatan ve Çaykur Rizespor maçıyla sahalara dönen Hakim Ziyech için Galatasaray teknik ekibinden karar çıktı.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da çare Hakim Ziyech!
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12 Mart 2024 07:48
Son güncelleme 12 Mart 2024 08:35
Galatasaray'da Hakim Ziyech'in iyileşmesiyle dertlerin sona ermesi bekleniyor.

Sakatlığı geçen ve Çaykur Rizespor maçının son bölümünde şans bulan Faslı futbolcu, en kritik virajda yetişti.

KASIMPAŞA MAÇINA ZIYECH İLE BAŞLAMA PLANI

Çaykur Rizespor maçında sakatlanan ve haftalardır büyük bir fedakarlığa imza atan Kaan Ayhan ile beraber, yeni transfer Aurier'in sakatlıktan yeni çıkması nedeniyle Okan Hoca'nın, Kasımpaşa maçına Ziyech ile başlamayı düşündüğü öğrenildi.

Böylece sorunlu gibi gözüken sağ bekte ise Barış Alper Yılmaz'ın değerlendirileceği belirtildi.

BU SEZON NE YAPTI?

30 yaşındaki on numara bu sezon Galatasaray'da 15 maça çıktı. Hakim Ziyech bu müsabakalarda 4 gol sevinci yaşadı. Faslı on numara bu mücadelelerde 2 asist üretti.  

 
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