'da'in iyileşmesiyle dertlerin sona ermesi bekleniyor.Sakatlığı geçen ve Çaykur Rizespor maçının son bölümünde şans bulan Faslı futbolcu, en kritik virajda yetişti.Çaykur Rizespor maçında sakatlanan ve haftalardır büyük bir fedakarlığa imza atan Kaan Ayhan ile beraber, yeni transfer Aurier'in sakatlıktan yeni çıkması nedeniyle Okan Hoca'nın, Kasımpaşa maçına Ziyech ile başlamayı düşündüğü öğrenildi.Böylece sorunlu gibi gözüken sağ bekte ise Barış Alper Yılmaz'ın değerlendirileceği belirtildi.30 yaşındaki on numara bu sezon Galatasaray'da 15 maça çıktı. Hakim Ziyech bu müsabakalarda 4 gol sevinci yaşadı. Faslı on numara bu mücadelelerde 2 asist üretti.