Galatasaray'da çare Fredrik Midtsjö

Galatasaray'ın çok zorlandığı Adana Demirspor maçında galibiyetin kapısını aralayan Midtsjö umut oldu.



Norveçli futbolcuyu devre arasında başta Adana Demirspor olmak üzere isteyen kulüpler oldu. 29 yaşındaki oyuncu ise kalmayı tercih etti ama bu kez Alanyaspor ile yapılan hazırlık maçında sakatlandı. Midtsjö pes etmedi ve mücadeleye 'devam' dedi.



Adana Demirspor maçında 74. dakikada Oliveira'nın yerine oyuna girip 86'da perdeyi açan isim olan futbolcu, böylece şampiyonluk yolunda çok kritik 3 puanın gelmesine başrolü oynadı.



DENGELİ DEĞİŞTİRECEK



Sarı-kırmızılılarda Midtsjö; Torreira ve Oliveira'nın formsuzluğunda can simidi oldu. Torreira ve Oliveira'nın eski performanslarından uzak olması nedeniyle Midtsjö'nün başarılı dönüşü, dengeleri değiştirecek gibi görünüyor. Teknik Direktör Okan Buruk'un, Norveçli futbolcuyu daha fazla kullanma kararı aldığı öğrenildi.



Ligin ilk haftasında Antalya deplasmanında uzatmalarda Gomis'e asist yapan Norveçli oyuncu, önceki gece ise galibiyeti getiren golü atarak ofansif yönünü de gösterdi.



20 MAÇTA FORMA GİYDİ



Bu sezon 15'i lig olmak üzere toplam 20 resmi karşılaşmada forma giyen Norveçli futbolcu, sezon başında Alkmaar'dan transfer edilmiş ve 3.5 milyon euro bonservis bedeli ödenmişti. Üç sezonluk anlaşmaya imza koyan Midtsjö, yıllık 975 bin euro garanti ücret alıyor.



