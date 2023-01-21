Okan Buruk yönetiminde şampiyonluk hedefleyen Galatasaray'da kurmaylar kadro kalitesini korumak adına flaş bir karara imza attı. Sarı-kırmızılı idareciler, Okan Buruk'un gözdesi haline gelen iki oyuncuyla ilgili gelen teklifleri kabul etmeme kararı aldı. Galatasaray'ın 24 yaşındaki yıldızına 15 milyon euroluk transfer teklifi geldi.Sarı-kırmızılılar ara transfer dönemine oldukça sakin girdi. Galatasaray'da sadece Oğulcan Çağlayan, Giresunspor'dan geri döndü. Giresunspor'la kiralık sözleşmesini fesheden 26 yaşındaki santrfor, Spor Toto 1. Lig ekibi Pendikspor'a kiralandı.Ara transfer döneminin başlamasının ardından G.Saray Yönetimi çalışmalarına start verirken, sezon başından itibaren ortaya koyduğu perfomansla alkış alan ve birçok Avrupa ekibinin dikkatini çeken Sacha Boey ve Nelsson'u satmama kararı aldı.Avrupa kulüplerinin gündeminde olan iki futbolcuyla ilgili yönetim son sözünü söyledi ve sarı-kırmızılılar idarecilerden her iki oyuncuya da vize çıkmadı. Portekiz'den Sporting Lizbon, İtalya'dan Udinese ve Fransa'dan Lyon'un radarında olan Sacha Boey için 7 ila 10 milyon euro arasında teklifler alan Cim-Bom'da Fransız bek için bu rakamlar hem çok düşük bulunurken, zamanlama açısından böyle bir satışın doğru olmadığı fikri ön plana çıktı. Yönetime göre Boey için yaz döneminde 20 milyon euronun üzerinde teklifler geleceği öngörülüyor.22 yaşındaki Fransız sağ bek bu sezon Galatasaray'da 17 müsabakada forma şansı buldu. Sacha Boey bu süreçte 2 gol pası verdi. Genç oyuncunun Galatasaray'la olan sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona erecek. Sacha Boey'un güncel piyasa değeri 6 milyon 500 bin euro olarak gösteriliyor.Yine İtalyan ve İngiliz takımlarının mercek altına aldığı, Sevilla'nın ise 15 milyon euro teklif ettiği Nelsson'un da ocak döneminde satışı planlanmıyor. Yönetim oyuncunun çıkış maddesi olan 25 milyon euronun altına da asla inmeme kararı aldı.Danimarkalı savunmacı bu sezon Galatasaray'da 20 müsabakada oynadı ve rakip fileleri 1 kez havalandırdı. Victor Nelsson'un güncel piyasa değeri 14 milyon euro olarak gösteriliyor. 24 yaşındaki stoperin Galatasaray'la olan sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona erecek.