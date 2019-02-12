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Galatasaray, BLMA'yı ağırlayacak

Galatasaray, Kadınlar FIBA Avrupa Kupası son 8 turu ilk maçında 13 Şubat Çarşamba Fransız ekibiyle karşılaşacak

Kaynak: AA
Galatasaray, BLMA'yı ağırlayacak
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12 Şubat 2019 10:51
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası son 8 turu ilk maçında 13 Şubat Çarşamba günü sahasında Fransa'nın BLMA ekibiyle karşılaşacak.

Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Karşılaşmanın rövanşı, 21 Şubat Perşembe günü Fransa'da oynanacak.

Eşleşmede iki maç sonunda daha fazla fark elde eden takım adını çeyrek finale yazdıracak.

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