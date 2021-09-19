KISA KISA

FATİH TERİM'DEN TEK DEĞİŞİKLİK

MBAYE DIAGNE KADRODA YOK

ASSUNÇAO İLK KEZ KADRODA

EMRE AKBABA VE BERKAN KUTLU RAKİP

KADIN FUTBOL TAKIMI TANITILDI

ALANYASPOR'DA TEK DEĞİŞİKLİK

BÜLENT KORKMAZ'A DESTEK

KEREM AKTÜRKOĞLU VE EMRE AKBABA SAKATLANDI

BERABERE BİTECEK DERKEN CANDEIAS

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

Süper Lig'in 5. haftasında, hafta içi Lazio galibiyeti alan Galatasaray, evinde Alanyaspor ile karşılaştı. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Akdeniz ekibi 1-0'lık skorla kazanarak bu önemli deplasmandan 3 puanı çıkardı.Galatasaray'ın özellikle 2. yarıda tempoyu yükselterek baskı yaptığı mücadelede sarı-kırmızılılar 90 dakikada 3 isabetli şut buldu ancak aradığı gole bir türlü ulaşamadı. Alanyaspor'da 87. dakikada sahneye çıkan Candeias, takımına galibiyeti getirdi.Öte yandan Alanyaspor'un Süper Lig'de Galatasaray filelerine gönderdiği son 8 gol ya ilk yarıların (4), ya da maçların (4) son 5 dakikalık bölümlerinde geldi.Kasımpaşa ve Trabzonspor maçlarındaki 2-2'lik skorların ardından bu sezon üst üste 3. maçında galibiyete ulaşamayan Galatasaray, 8 puanda kaldı. Alanyaspor ise 3 galibiyetle 9 puana yükseldi.Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak, Alanyaspor ise evinde Kasımpaşa'yı konuk edecek.*Bülent Korkmaz, Galatasaray'a karşı 7 maç sonra galibiyet aldı.*Alanyaspor, İstanbul takımlarına rakip olduğu son 10 maçta 2. kez kazandı. [2 beraberlik, 6 mağlubiyet]*Alanyaspor, Galatasaray karşısında Süper Lig'de 11 maçın sonunda ilk kez kalesini gole kapattı.*Galatasaray, evinde 4 maç sonra galibiyet çıkaramadı.Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda yapılan Lazio maçının 11'ine göre zorunlu tek değişikliğe gitti.UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nun ilk maçında 16 Eylül Perşembe günü İtalya temsilcisi Lazio'yu ağırlayan sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor ile karşılaştı.Türk Telekom Stadı'nda oynanan maça Galatasaray, Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Christian Luyindama, Victor Nelsson, Patrick Van Aanholt, Berkan Kutlu, Taylan Antalyalı, Olimpiu Morutan, Alexandru Cicaldau, Kerem Aktürkoğlu ve Halil Dervişoğlu 11'i ile başladı.Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde Fatih Öztürk, Alpaslan Öztürk, Ryan Babel, Mustafa Muhammed, Gustavo Assunçao, Oğulcan Çağlayan, Ömer Bayram, Işık Kaan Arslan, Emre Kılınç ve Sofiane Feghouli yer aldı.Teknik direktör Fatih Terim, 1-0 kazandıkları Lazio maçının ilk 11'inde görevlendirdiği Marcao'dan cezası nedeniyle Alanyaspor mücadelesinde yararlanamadı. Tecrübeli teknik adam, bu oyuncunun yerine Luyindama'yı görevlendirdi.Senegalli santrfor Mbaye Diagne, 21 kişilik maç kadrosuna dahil edilmedi.Teknik direktör Fatih Terim'in son 2 resmi karşılaşmada karoda olmasına rağmen süre vermediği tecrübeli golcü, Aytemiz Alanyaspor müsabakasının kadrosunun dışında kaldı.Diagne'nin dün sosyal medya hesabından yaptığı ve sonrasında sildiği paylaşımda kullandığı ifadeler spor kamuoyunda Terim'in oyuncu tercihlerine eleştiri olarak yorumlanmıştı.Sarı-kırmızılı takımda yeni transferlerden Gustavo Assunçao, ilk kez bir müsabakada kadroda yer aldı.Yaz transfer döneminin son gününde Portekiz'in Famalicao takımından kiralanan 21 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusunun adı ilk kez bir karşılaşmada kadroya yazıldı.Sarı-kırmızılı futbolcu Berkan Kutlu ile turuncu-yeşilli oyuncu Emre Akbaba, ilk kez eski takımlarına karşı forma giydi.Yaz transfer döneminde Alanyaspor'dan Galatasaray'a gelen Berkan Kutlu ile Galatasaray'dan Alanyaspor'a kiralanan Emre Akbab, eski takımlarına karşı sahaya ilk 11'de çıktı.Yeni kurulan Galatasaray Kadın Futbol Takımı, karşılaşma öncesi sarı-kırmızılı taraftara tanıtıldı.Maç öncesinde statta teknik direktör Nurcan Çelik ve futbolcuların isimleri anons edildi. Sarı-kırmızılı takım, saha kenarına gelerek taraftarı selamladı. Taraftarlar da yeni kurulan takıma tezahüratlar ve alkışlarla destek verdi.Selamlama öncesinde teknik direktör Fatih Terim, Nurcan Çelik ile selamlaşarak elini sıktı.Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz da son oynanan GZT Giresunspor maçının 11'ine göre tek değişiklik yaptı.Tecrübeli teknik adam, takımını Galatasaray karşısına Serkan Kırıntılı, Juanfran, Chidozie Awaziem, Nemanja Milunovic, Cristian Borja, Fatih Aksoy, Umut Güneş, Efecan Karaca, Emre Akbaba, Davidson Pereira ve Famara Diedhiou 11'i ile sürdü.Turuncu-yeşilli takımın yedek kulübesinde Jose Marafona, Yusuf Karagöz, Ahmed Ildiz, Elhadji Babacar, Efkan Bekiroğlu, Wilson Eduardo, Joao Barbadas, Daniel Candeias, Miha Mevlja, Tayfur Bingöl yer aldı.Bülent Korkmaz, cezası sona eren Efecan Karaca'yı ilk 11'de görevlendirdi. Korkmaz, GZT Giresunspor mücadelesine 11'de başlayan Candeias'ı ise yedeğe çekti.Galatasaraylı taraftarlar, sarı-kırmızılı takımın unutulmaz kaptanlarından Bülent Korkmaz lehine tezahürat yaptı.Sarı-kırmızılı takımla tarihi başarılara imza atan ve kulübün unutulmazları arasına giren Korkmaz, Türk Telekom Stadı'na Alanyaspor'un teknik direktörü olarak geldi. Galatasaraylı taraftarlar da Korkmaz lehine "Büyük kaptan" diye tezahüratlarda bulundu.Mücadelenin 76. dakikasında kendisini yere bırakan Kerem Aktürkoğlu, oyuna devam edemedi. Kerem Aktürkoğlu'nun yerine Ryan Babel oyuna dahil oldu. Alanyaspor'da da Emre Akbaba, 85. dakikada sakatlığı nedeniyle yerini Efkan Bekiroğlu'na bıraktı.Galatasaray'ın aradığı golü bir türlü bulamadığı mücadelede Alanyaspor son dakikalarda ağları sarsmayı başardı. 87. dakikada Borja sol kanattan ortayı yaptı, arka direkt Candeias tek vuruş yaptı, kalci Muslera topu çıkardı. Dönen topa bir kez daha vuran Candeias topu ağlara gönderdi ve takımına kritik 3 puanı getiren isim oldu.35. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahası dışından çıkardığı sert şutta kaleci Serkan Kırıntılı soluna gelen topu güçlükle kornere çeldi.38. dakikada Efecan Karaca'nın pasıyla soldan atağa katılan Borja'nın yerden ortaladığı topa altıpasta Nelsson dokundu. Kaleye yönelen meşin yuvarlak kaleci Muslera'nın müdahalesinden sonra üst direğe çarparak kornere gitti.42. dakikada Van Aanholt'un soldan sert ortasında Alanyaspor savunmasındaki Juanfran'ın kafayla ters vuruşunda, top az farkla kornere çıktı.45+1. dakikada Berkan Kutlu'nun ceza sahası yayı içinden şutunda kaleci Serkan Kırıntılı topun sahibi oldu.49. dakikada Davidson'un ceza sahası önünden çıkardığı şutta top az farkla yandan auta gitti.56. dakikada Cicaldau'nın ceza sahası dışı sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta kaleci Serkan Kırıntılı uzanarak sağına gelen meşin yuvarlağın ağlara gitmesine engel oldu.63. dakikada Juanfran'ın sağdan ortasında Milunovic'in altıpas önünde kafayla vurduğu top az farkla üstten auta gitti.65. dakikada Mustafa Muhammed'in soldan yerden ortaladığı topla ceza sahası içi hafif sol çaprazda buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun vuruşunda, savunmanın müdahale ettiği meşin yuvarlak kornere çıktı.72. dakikada Juanfran'ın sağdan ortasında altıpas önünde yükselen Emre Akbaba'nın kafayla vurduğu topu kaleci Muslera son anda kornere çeldi.87. dakikada konuk takım öne geçti. Sol kanattan atağa katılan Borja'nın ortaladığı topla ceza sahası içi sağ çaprazda buluşan Candeias, bekletmeden vuruşunu yaptı. Kaleci Muslera'dan dönen topu takip eden Candeias, altıpasta yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı: 0-1.Türk TelekomAbdulkadir Bitigen, Esat Sancaktar, Mustafa SavranlarMuslera, Yedlin (Dk. 73 Ömer Bayram), Luyindama, Nelsson, Van Aanholt, Berkan Kutlu, Taylan Antalyalı (Dk. 46 Emre Kılınç), Morutan (Dk. 46 Feghouli), Cicaldau, Kerem Aktürkoğlu (Dk. 77 Babel), Halil Dervişoğlu (Dk. 46 Mustafa Muhammed)Serkan Kırıntılı, Juanfran, Awaziem, Milunovic, Borja, Fatih Aksoy, Umut Güneş, Efecan Karaca (Dk. 90+3 Eduardo), Emre Akbaba (Dk. 85 Efkan Bekiroğlu), Davidson (Dk. 71 Candeias), Diedhiou (Dk. 71 Babacar)Dk. 87 Candeias (Aytemiz Alanyaspor)Dk. 41 Emre Akbaba, Dk. 47 Diedhiou, Dk. 55 Fatih Aksoy, Dk. 83 Serkan Kırıntılı, Dk. 89 Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor)