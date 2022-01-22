Galatasaray'a Sofiane Feghouli müjdesi!

Afrika Uluslar Kupası için Cezayir'in kadrosuna seçilen Sofiane Feghouli geri dönüyor. 32 yaşındaki futbolcunun ülkesi grup aşamasında turnuvaya veda etti.

Haber; Fotomaç, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'a Sofiane Feghouli müjdesi!
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22 Ocak 2022 13:43
Afrika Uluslar Kupası için Cezayir'in kadrosuna seçilen Sofiane Feghouli geri dönüyor.

32 yaşındaki futbolcunun ülkesi grup aşamasında turnuvaya veda etti. Soso, bu turnuvada ilk iki maçta da 64'er dakika görev yaptı.

Feghouli, Galatasaray'ın son 3 maçını kaçırırken 2-0 kazanılan Antalyaspor karşısında gol atmıştı. 

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