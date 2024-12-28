Galatasaray'a Kolo Muani transferinde dev rakipler!

Galatasaray'ın da radarına aldığı Paris Saint-Germain'in hücum oyuncusu Randal Kolo Muani, Ocak transfer döneminde takımdan ayrılabilir.
MILAN VE JUVENTUS DEVREDE
Di Marzio'da yer alan habere göre; Milan, Kolo Muani'yi kiralık olarak kadrosuna katmak için PSG ile temasa geçti. 2023 yazında Eintracht Frankfurt'tan 90 milyon euroya transfer edilen Kolo Muani, teknik direktör Luis Enrique'nin planları dışında kalmış durumda. Juventus da oyuncuyu radarına alırken, İtalya'dan başka kulüplerin de transferle ilgilendiği belirtiliyor.
AVRUPA DEVLERİ TAKİPTE
Kolo Muani için yalnızca İtalyan ekipleri değil, Bayern Münih ve bazı Premier Lig takımları da devrede. PSG'nin oyuncuyu Ocak ayında kiralık olarak göndermesi beklenirken, bu transfer için maaş yükünün çözülmesi gerekiyor. 25 yaşındaki oyuncunun yıllık maaşı 8 milyon euroyu buluyor.
GALATASARAY'IN DA GÜNDEMİNDE
Daha önce Galatasaray'ın da Fransız yıldız ile ilgilendiği biliniyordu. Sarı kırmızılı takımın bu transferi gerçekleştirebilmesi için dev rakipleri geçmesi gerekecek.
PERFORMANSI
Kolo Muani, bu sezon PSG formasıyla beklentilerin altında kaldı. 1 Eylül'den bu yana gol atamayan oyuncu, toplamda 14 maçta yalnızca 2 gol bulabildi. Teknik direktör Luis Enrique'nin kendisine yeterli süre vermemesi, Fransız yıldızın performansını olumsuz etkiledi.
MILAN VE JUVENTUS DEVREDE
Di Marzio'da yer alan habere göre; Milan, Kolo Muani'yi kiralık olarak kadrosuna katmak için PSG ile temasa geçti. 2023 yazında Eintracht Frankfurt'tan 90 milyon euroya transfer edilen Kolo Muani, teknik direktör Luis Enrique'nin planları dışında kalmış durumda. Juventus da oyuncuyu radarına alırken, İtalya'dan başka kulüplerin de transferle ilgilendiği belirtiliyor.
AVRUPA DEVLERİ TAKİPTE
Kolo Muani için yalnızca İtalyan ekipleri değil, Bayern Münih ve bazı Premier Lig takımları da devrede. PSG'nin oyuncuyu Ocak ayında kiralık olarak göndermesi beklenirken, bu transfer için maaş yükünün çözülmesi gerekiyor. 25 yaşındaki oyuncunun yıllık maaşı 8 milyon euroyu buluyor.
GALATASARAY'IN DA GÜNDEMİNDE
Daha önce Galatasaray'ın da Fransız yıldız ile ilgilendiği biliniyordu. Sarı kırmızılı takımın bu transferi gerçekleştirebilmesi için dev rakipleri geçmesi gerekecek.
PERFORMANSI
Kolo Muani, bu sezon PSG formasıyla beklentilerin altında kaldı. 1 Eylül'den bu yana gol atamayan oyuncu, toplamda 14 maçta yalnızca 2 gol bulabildi. Teknik direktör Luis Enrique'nin kendisine yeterli süre vermemesi, Fransız yıldızın performansını olumsuz etkiledi.