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G.Saray'dan Jason Denayer'e çağrı!

Galatasaray, Manchester City'nin transferi için 10 milyon Euro bonservis bedeli talep ettiği Jason Denayer'den, İngiliz ekibiyle yapılan pazarlıklarda devreye girmesini istedi.

Kaynak: Sabah
G.Saray'dan Jason Denayer'e çağrı!
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09 Temmuz 2018 08:11
Fatih Terim'in ilk ağızdan istediğini söylediği Jason Denayer için Manchester City pazarlık masasına 10 milyon Euro'dan oturmuş, sonra 8 milyona inmişti.

Bu rakamı da kabul etmeyen Galatasaray, Belçikalı için yine kiralık olarak bütçe ayırırken, Denayer ve menajeri Eamon McLoughlin'den City'yi ikna etmesini istedi.

Geçen sezon kendisine verilen 'Oyuncusunun stoperde oynatılması' sözü tutulan McLoughlin'in Galatasaray'a öncelik vermesi bekleniyor.

Geçen sezon Galatasaray ile 22 maça çıkan Jason Denayer, 1 asistle sezonu tamamladı.



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