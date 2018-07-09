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Fatih Terim'in ilk ağızdan istediğini söylediğiiçinpazarlık masasına 10 milyon Euro'dan oturmuş, sonra 8 milyona inmişti.Bu rakamı da kabul etmeyen Galatasaray, Belçikalı için yine kiralık olarak bütçe ayırırken, Denayer ve menajeri Eamon McLoughlin'den City'yi ikna etmesini istedi.Geçen sezon kendisine verilen 'Oyuncusunun stoperde oynatılması' sözü tutulan McLoughlin'in Galatasaray'a öncelik vermesi bekleniyor.Geçen sezon Galatasaray ile 22 maça çıkan Jason Denayer, 1 asistle sezonu tamamladı.