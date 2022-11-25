Futbolda haftanın programı

Futbolda Spor Toto Süper Lig'e 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle verilen arada diğer liglerde müsabakalar devam edecek.



Spor Toto 1. Lig'de 15. hafta maçları yapılacak. TFF 2. Lig'de 16, TFF 3. Lig'de ise 14. hafta müsabakaları oynanacak. Kadın Futbol Süper Ligi ise 6. hafta mücadeleleriyle sürecek.



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın programı şöyle:



1. Lig



Bugün:



20.00 Altaş Denizlispor-Bodrumspor (Denizli Atatürk)



Cumartesi:



13.30 Tuzlaspor-Yeni Malatyaspor (Sancaktepe 15 Temmuz)



16.00 Dyorex Boluspor-Sakaryaspor (Bolu Atatürk)



19.00 Gençlerbirliği-Çaykur Rizespor (Eryaman)



27 Kasım Pazar:



13.30 Pendikspor-Eyüpspor (Pendik)



13.30 Ankara Keçiörengücü-Yılport Samsunspor (Aktepe)



16.00 Erzurumspor FK-Beyçimento Bandırmaspor (Erzurum Kazım Karabekir)



19.00 Göztepe-Altay (Gürsel Aksel)



28 Kasım Pazartesi:



20.00 Altınordu-Manisa FK (Bornova Aziz Kocaoğlu)



2. Lig



Beyaz Grup



Cumartesi:



14.00 Menemen FK-Batman Petrolspor (Menemen İlçe)



14.00 Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor-Bursaspor (Bolluca)



27 Kasım Pazar:



14.00 Bayburt Özel İdare-Esenler Erokspor (Bayburt Genç Osman)



14.00 İnegölspor-Amed Sportif Faaliyetler (İnegöl İlçe)



14.00 Anagold 24Erzincanspor-Sivas Belediyespor (Erzincan 13 Şubat)



14.00 Isparta 32 Spor-Hes İlaç Afyonspor (Isparta Atatürk)



14.00 Şanlıurfaspor-Eşin Group Nazilli Belediyespor (11 Nisan)



14.00 Tarsus İdmanyurdu-Ankaraspor (Tarsus İlçe)



Grupta Düzce Cam Düzcespor-Çorum FK maçı Düzce'de meydana gelen deprem nedeniyle ertelendi.



Kırmızı Grup



Cumartesi:



14.00 Teco Karacabey Belediyespor-Kocaelispor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)



14.00 Etimesgut Belediyespor-Ankara Demirspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)



27 Kasım Pazar:



14.00 1461 Trabzon FK-Baynet İnşaat Balıkesirspor (Ortahisar Yavuz Selim)



14.00 Adıyaman FK-Uşakspor (Adıyaman Atatürk)



14.00 Zonguldak Kömürspor-Bucaspor 1928 (Karaelmas Kemal Köksal)



14.00 Bitexen Vanspor-Sarıyer (Van Atatürk)



14.00 İskenderunspor-Serik Belediyespor (7 Ocak)



14.00 Diyarbekirspor-Kırşehir FK (Seyrantepe 2 Nolu Çim Saha)



14.00 Fethiyespor-Pazarspor (Fethiye İlçe)



14.00 Weecoins Kırklarelispor-GMG Kastamonuspor (Kırklareli Atatürk)



3. Lig



1. Grup



27 Kasım Pazar:



13.00 Çatalcaspor-1954 Kelkit Belediyespor (Çatalca İzzettin)



14.00 Amasyaspor FK-Edirnespor (12 Haziran)



14.00 Entegre Solar Elazığspor-Hacettepe 1945 (Elazığ Doğukent)



14.00 Belediye Kütahyaspor-Karbel Karaköprü Belediyespor (Dumlupınar)



14.00 Yeni Mersin İdmanyurdu-Eskişehirspor (Mersin)



14.00 52 Orduspor-Karşıyaka (Yeni Ordu)



14.00 Belediye Derincespor-1922 Konyaspor (Belediye Derincespor)



14.00 Nevşehir Belediyespor-Gema Polimer Şile Yıldızspor (Nevşehir Gazi)



14.00 BC Group Ağrı 1970-Yomraspor (Vali Lütfü Yiğenoğlu)



2. Grup



27 Kasım Pazar:



14.00 Amberçay Eynesil Belediyespor-Yardımcıoğlu Sigorta Kahramanmaraşspor (Vakfıkebir)



14.00 Ergene Velimeşespor-23 Elazığ FK (Mustafa Kemal Atatürk)



14.00 Ayvalıkgücü Belediyespor-Darıca Gençlerbirliği (Ayvalık Hüsnü Uğural)



14.00 Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Turgutluspor (Başpınar)



14.00 Kuşadasıspor-Orduspor 1967 (Kuşadası Özer Türk)



14.00 Gümüşhane Sportif Faaliyetler-Alagöz Holding Iğdır FK (Gümüşhane Yenişehir)



14.00 Bayrampaşa-Yeşilyurt D.Ç Ofspor (Bayrampaşa Çetin Emeç)



14.00 Bulvarspor-Armoni Alanya Kestelspor (Bulvar Mimar Kubilay Köse)



3. Grup



27 Kasım Pazar:



14.00 Kepez Belediyespor-Büyükçekmece Tepecikspor (Kepez Hasan Doğan)



14.00 Artvin Hopaspor-Akhisarspor (Hopa İlçe)



14.00 Siirt İl Özel İdaresi-Bitexen Sapanca Gençlikspor (Siirt Atatürk)



14.00 Bergama Belediyespor-Osmaniyespor FK (Bergama 14 Eylül)



14.00 Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri-Muş 1984 Muşspor (Maltepe Hasan Polat)



14.00 68 Aksaray Belediyespor-Malatya Arguvanspor (Dağılgan)



14.00 Fatsa Belediyespor-Bursa Yıldırımspor (Fatsa İlçe)



14.00 Niğde Anadolu FK-Merkür Holding Erbaaspor (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi)



14.00 Güneş Holding Çankaya FK-Efeler 09 (Osmanlı)



Kadın Futbol Süper Ligi



A Grubu



27 Kasım Pazar:



12.00 Wulfz Fatih Karagümrük-Dudullu (Vefa)



12.00 Karadeniz Ereğli Belediyespor-Fatih Vatanspor (Şehit Vefa Karakurdu)



14.00 ALG Spor-Hakkarigücü (Batur)



14.00 Hatayspor-Beşiktaş Vodafone (Kırıkhan İlçe)



B Grubu



Cumartesi:



13.00 Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget-Kireçburnu (Osmanlı)



14.00 Fenerbahçe-Ataşehir Belediyespor (Beylerbeyi 75. Yıl)



27 Kasım Pazar:



12.00 Trabzonspor-Konak Belediyespor (Trabzonspor Kadir Özcan Tesisleri)



12.00 Bitexen 1207 Antalyaspor-Amed Sportif Faaliyetler (Zeytinköy 1 Nolu Saha)



12.00 Galatasaray Petrol Ofisi-Bitexen Adana İdmanyurduspor (Florya Metin Oktay Tesisleri)





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