Frye, Jordan için söylediklerine açıklık getirdi: "Öyle demek istemedim"

Eski NBA oyuncusu Channing Frye, Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan hakkındaki ifadelerine açıklık getirdi.



Frye, geçtiğimiz Cuma günü cesur bir iddiada bulunmuş ve "Michael Jordan'ın tek işinin skor üretmek" olduğunu belirtirken, eski takım arkadaşı LeBron James'in GOAT listesinde daha yüksekte olduğuna inandığını söylemişti.



Frye, MJ'in oyunuyla ilgili son yorumlarını daha da detaylandırmak için, Fox Sports Radio'dan Chris Broussard ve Rob Parker ile Odd Couple'a katıldı ve GOAT tartışmasında LeBron ve Jordan'ı "1A ve 1B" olarak gördüğünü söyledi.



"Kişisel görüşüm, çocukken Jordan'ın şu anda sahip olduğumuz her şeyin yaratıcısı olduğunu hissetmiştim. Her zaman uzun boyluydum, benim gibi oyuncuları örnek alırdım. Ve benim için o 1A ya da 1B, her zaman tartışma içerisindedir. Ama karşılıklı oynadığım, gördüğüm ve fiziksel olarak savaş girdiğim oyunculardan bahsedersek, LeBron gibi Kobe gibi adamlarla başlardım."



Broussard ve Parker daha sonra Channing'i, orijinal yorumlarından geri adım attığını düşündükleri için durdumuş olsalar da, Frye geri adım atmadığını söyledi ve LeBron'un şimdiye kadar oynayan en büyük oyuncu olduğunu söylemesi hakkında da şunları ekledi:



"Her zaman 1A veya 1B olduğunu söylemiştim. İkisinden birini söylesen de yanılamazsın. Ona karşı da oynadım, onunla da oynadım."



"BUGÜN BİR ADAM BU YÜZDEN BANA SÖVDÜ!"



Frye, yorumları için sosyal medyada gördüğü nefret dolu tepkiler sonrası da durumu şöyle yorumladı:



"Bu Jordan-LeBron olayı hakkında öğrendiğim şey, hangi senaryo ile çıkarsanız çıkın, sonuca varmak neredeyse imkansız. Bugün birisi bana ciddi ciddi küfredip şunu dedi: 'Jordan'ın 50 sayı ortalamayla oynayabileceğini düşünmüyor musun?' Ben de 'Hayır bence 50 sayıyla oynamazdı. James Hardenlar ve Kevin Durantler ile zirvede yer alır mıydı? Kesinlikle. Playoff'larda durdurulamaz olacağını düşünüyor muyum? Kesinlikle.' dedim. Ama bir adamın ortalama 50 sayı ile oynaması, varsayımsal senaryolardır. O kendi dönemini domine etti. Şimdi oynayan herkes için bir kapı açtı. Bu onsuz olmazdı. Bu onur, hep onun olacak."



"TARAFIM HEP LeBRON OLACAK"



Frye, LeBron'un Cleveland'da yaptıklarını ilk elden görmesinin, onun 1A veya 1B olması gerektiğine inanmasına yardımcı olan şey olduğunu da belirtti.



Broussard ve Parker, bu spor tartışmasıyla Frye'a baskı yapmış olsalar da, Frye bu tür hararetli tartışmalardan hoşlandığını söyledi:



"Bu tarz argümanları tüm gün yapabilirim. LeBron bir numara ama Jordan değil demiyorum. Önceden söylediğim bu değildi. Ben öyle biri değilim. Sadece sevdiğimi seviyorum. Her zaman LeBron'un tarafını seçeceğim, çünkü o benim takım arkadaşımdı ve onun işini yakında gördüm."