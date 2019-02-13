Fransa'dan Yassine Benzia itirafı!

Fransa Ligi takımlarından Guingamp'ın Teknik Direktörü, sezon başında Lille'den Fenerbahçe'ye transfer olan Yassine Benzia hakkında konuştu.Ligde 2. sırada bulunan Lille'in başarısı hakkında konuşan Jocelyn Gourvennec, ''Lille, ligi ilk 3 içinde bitirecektir, buna eminim. Nice Teknik Direktörü Christiophe Galtier ile konuşuyorum.'' sözlerini kullandı.Lille, Fransa Ligi'nde PSG'nin ardından 2. sırada yer alırken Guingamp ise sonuncu sırada bulunuyor. Ligde sezon sonuna kadar Fenerbahçe forması giyemeyecek olan Benzia ise sezon sonunda Lille'e geri dönecek.