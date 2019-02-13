  •  
    "İstanbul'a Galatasaray'ı yenmek için geldik ve..."
  •  
    Talisca'dan Benfica için flaş Galatasaray uyarısı!
  •  
    ...Ve YASAKLI hakemler! Hangi takımlara yoklar?
  •  
    İşte Terim'in yeni sezon için istediği ilk transfer
  •  
    Beşiktaş'ın A ve B planı; Sürpriz gelişmeler var!

Fransa'dan Yassine Benzia itirafı!

Guingamp Teknik Direktörü Jocelyn Gourvennec, sezon başında Fenerbahçe'ye giden Yassine Benzia hakkında itiraflarda bulundu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Fransa'dan Yassine Benzia itirafı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Şubat 2019 20:52
Fransa Ligi takımlarından Guingamp'ın Teknik Direktörü Jocelyn Gourvennec, sezon başında Lille'den Fenerbahçe'ye transfer olan Yassine Benzia hakkında konuştu.

Ligde 2. sırada bulunan Lille'in başarısı hakkında konuşan Jocelyn Gourvennec, ''Lille, ligi ilk 3 içinde bitirecektir, buna eminim. Nice Teknik Direktörü Christiophe Galtier ile konuşuyorum. Benzia'yı Fenerbahçe'ye gönderdiklerinde zayıflayacaklarını düşünmüştüm ama onun aksine aldıkları oyuncular ile daha da güçlendiler.'' sözlerini kullandı.

Lille, Fransa Ligi'nde PSG'nin ardından 2. sırada yer alırken Guingamp ise sonuncu sırada bulunuyor. Ligde sezon sonuna kadar Fenerbahçe forması giyemeyecek olan Benzia ise sezon sonunda Lille'e geri dönecek.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için