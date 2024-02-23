UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında Eintracht Frankfurt sahasında Union Saint-Gilloise ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmada kazanan taraf 2-1'lik skorla Union Saint-Gilloise oldu.
Belçika ekibine galibiyeti getiren golleri 47. dakikada Cameron Puertas ve 80. dakikada Dennis Eckert attı. Eintracht Frankfurt'un tek golü 88. dakikada Eric Dina'dan geldi.
İlk maçtaki 2-2'lik beraberlik sonrası Eintracht Frankfurt, Konferans Ligi'ne veda etti. Union Saint-Gilloise ise Konferans Ligi'nde son 16 turuna yükseldi.
Belçika ekibine galibiyeti getiren golleri 47. dakikada Cameron Puertas ve 80. dakikada Dennis Eckert attı. Eintracht Frankfurt'un tek golü 88. dakikada Eric Dina'dan geldi.
İlk maçtaki 2-2'lik beraberlik sonrası Eintracht Frankfurt, Konferans Ligi'ne veda etti. Union Saint-Gilloise ise Konferans Ligi'nde son 16 turuna yükseldi.
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