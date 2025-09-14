Frankfurt'ta Galatasaray maçı öncesi sakatlık şoku!

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacağı Eintracht Frankfurt, zorlu karşılaşma öncesinde sakatlık açıklaması yaptı.
Alman ekibi, Leverkusen karşılaşmasında sakatlanarak 10. dakikada oyundan çıkan Rasmus Kristensen'in kas sakatlığı nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalacağını açıkladı.
MAÇTA OLMAYABİLİR
28 yaşındaki Danimarkalı sağ bekin, 18 Eylül Perşembe günü oynanacak Galatasaray karşılaşmasında oynaması beklenmiyor.
