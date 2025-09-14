Frankfurt'ta Galatasaray maçı öncesi sakatlık şoku!

14 Eylül
Kayserispor-Göztepe
17:00
14 Eylül
Fenerbahçe-Trabzonspor
19:00
14 Eylül
Gaziantep FK-Kocaelispor
19:00
14 Eylül
Bandırmaspor-Keçiörengücü
16:00
14 Eylül
Iğdır FK-Serik Belediyespor
16:00
14 Eylül
Amed Sportif-Pendikspor
19:00
14 Eylül
St. Pauli-Augsburg
16:30
14 Eylül
Mönchengladbach-Werder Bremen
18:30
14 Eylül
Burnley-Liverpool
16:00
14 Eylül
M.City-M. United
18:30
14 Eylül
Celta Vigo-Girona
0-116'
14 Eylül
Levante-Real Betis
17:15
14 Eylül
Osasuna-Rayo Vallecano
19:30
14 Eylül
Barcelona-Valencia
22:00
14 Eylül
Roma-Torino
0-187'
14 Eylül
Atalanta-Lecce
16:00
14 Eylül
Pisa-Udinese
16:00
14 Eylül
Sassuolo-Lazio
19:00
14 Eylül
AC Milan-Bologna
21:45
14 Eylül
Lille-Toulouse
16:00
14 Eylül
Brest-Paris FC
18:15
14 Eylül
Metz-Angers
18:15
14 Eylül
PSG-Lens
18:15
14 Eylül
Strasbourg-Le Havre
18:15
14 Eylül
Rennes-Lyon
21:45
14 Eylül
Excelsior-S. Rotterdam
0-1
14 Eylül
Heracles-Alkmaar
15:30
14 Eylül
FC Utrecht-FC Groningen
15:30
14 Eylül
Telstar-Fortuna Sittard
17:45
14 Eylül
Elversberg-Dynamo Dresden
1-244'
14 Eylül
Greuther Fürth-Kaiserslautern
0-145'
14 Eylül
Preussen Muenster-Fortuna Düsseldorf
1-045'
14 Eylül
Royal Antwerp-Gent
1-045'
14 Eylül
Cercle Brugge-Sporting Charleroi
17:00
14 Eylül
Anderlecht-Genk
19:30
14 Eylül
St.Truiden-Westerlo
20:15
14 Eylül
Ried-Hartberg
15:30
14 Eylül
Rapid Wien-WSG Tirol
15:30
14 Eylül
Sturm Graz-Austria Wien
18:00
14 Eylül
Winterthur-Sion
0-116'
14 Eylül
FC Luzern-Young Boys
17:30
14 Eylül
Grasshopper-Lausanne
17:30
14 Eylül
Estrela da Amadora-V. Guimaraes
17:30
14 Eylül
Arouca-Casa Pia AC
20:00
14 Eylül
Braga-Gil Vicente
22:30
13 Eylül
Nizhny Novgorod-Torpedo Moscow
0-0IPT
14 Eylül
Samara-PFC Sochi
0-044'
14 Eylül
Baltika-Zenit St. Petersburg
17:00
14 Eylül
FC Rostov-CSKA Moskova
19:30
14 Eylül
Southampton-Portsmouth
0-054'
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
16 Eylül
Boulogne-SC Bastia
20:00
14 Eylül
Virtus Entella-Mantova
16:00
14 Eylül
Sudtirol-Palermo
18:15
14 Eylül
Empoli-Spezia
20:30
14 Eylül
FC Andorra-Cordoba
0-116'
14 Eylül
Racing Santander-Cultural Leones
17:15
14 Eylül
Castellon-AD Ceuta FC
19:30
14 Eylül
Sporting Gijon-Burgos CF
19:30
14 Eylül
Granada-Leganes
22:00
14 Eylül
Liefering-SV Austria Salzburg
3-2
14 Eylül
Portimonense-Sporting CP B
1-2
14 Eylül
Maritimo-Vizela
16:00
14 Eylül
Torreense-Pacos de Ferreira
17:30
14 Eylül
FC Porto B-Uniao de Leiria
17:30
14 Eylül
Chaves-Feirense
20:00
14 Eylül
Viborg-AGF
0-116'
14 Eylül
FC Nordsjaelland-FC Midtjylland
17:00
14 Eylül
Silkeborg-OB
19:00
14 Eylül
Bryne-Tromsoe
15:30
14 Eylül
Hamarkameratene-Stroemsgodset
18:00
14 Eylül
KFUM-Viking
18:00
14 Eylül
Sarpsborg 08-Sandefjord
18:00
14 Eylül
FK Haugesund-Rosenborg
20:15
14 Eylül
Skeid-Moss
15:30
14 Eylül
Mjoendalen-Lyn
18:00
13 Eylül
Wisla Plock-Cracovia
0-0ERT
14 Eylül
Motor Lublin-Termalica Nieciecza
1-1
14 Eylül
Legia Warszawa-Radomiak Radom
15:45
14 Eylül
Widzew Lodz-Arka Gdynia
18:30
14 Eylül
Kilmarnock-Celtic
17:00
14 Eylül
Asteras T.-AE Larissa
18:00
14 Eylül
Kifisia FC-Panathinaikos
18:00
14 Eylül
Levadiakos-AEK Athens
20:00
14 Eylül
OFI Crete-PAOK
21:30
14 Eylül
Instituto-Argentinos Juniors
21:00
14 Eylül
Gimnasia LP-Union
21:00
14 Eylül
Rosario Central-Boca Juniors
23:30
15 Eylül
Defensa y Justicia-Club Atletico Platense
02:00
15 Eylül
Tigre-Talleres
02:00
14 Eylül
Red Bull Bragantino-Sport Recife
17:00
14 Eylül
Atletico MG-Santos FC
22:00
14 Eylül
Juventude-Flamengo
22:00
14 Eylül
Sao Paulo-Botafogo RJ
23:30
15 Eylül
Vasco da Gama-Ceara
02:30

Frankfurt'ta Galatasaray maçı öncesi sakatlık şoku!

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacağı Eintracht Frankfurt, Rasmus Kristensen'in sakatlandığını açıkladı.

calendar 14 Eylül 2025 13:27
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Frankfurt'ta Galatasaray maçı öncesi sakatlık şoku!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacağı Eintracht Frankfurt, zorlu karşılaşma öncesinde sakatlık açıklaması yaptı.

Alman ekibi, Leverkusen karşılaşmasında sakatlanarak 10. dakikada oyundan çıkan Rasmus Kristensen'in kas sakatlığı nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

MAÇTA OLMAYABİLİR

28 yaşındaki Danimarkalı sağ bekin, 18 Eylül Perşembe günü oynanacak Galatasaray karşılaşmasında oynaması beklenmiyor.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
4 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
5 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
6 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
7 Alanyaspor 4 2 1 1 5 3 7
8 Samsunspor 4 2 1 1 5 4 7
9 Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 6
10 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
11 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
12 Kasımpaşa 4 1 0 3 4 6 3
13 Karagümrük 4 1 0 3 2 7 3
14 Başakşehir 3 0 2 1 2 3 2
15 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
16 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
17 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.