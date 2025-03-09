Frankfurt, puanı 90+5'te kaçırdı!

Bundesliga'nın 25. haftasında Union Berlin, Eintracht Frankfurt'u 2-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Frankfurt, puanı 90+5'te kaçırdı!
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09 Mart 2025 19:27
Almanya Bundesliga'nın 25. haftasında Union Berlin ile Eintracht Frankfurt karşı karşıya geldi.

Frankfurt Arena'da oynanan maçta Union Berlin, deplasmanda Eintracht Frankfurt'u 2-1 mağlup etti.

BATSHUAYI'DEN GOL

Ev sahibi Eintracht Frankfurt'un tek golü 13. dakikada Michy Batshuayi'den geldi.

Geri dönüşü sağlayan Union Berlin, 62. dakikada Leopold Querfeld ile eşitliği sağladı. 78. dakikada Woo-Yeong Jeong'un attığı golle 2-1'lik üstünlüğü sağlayarak maçtan galip ayrıldı.

90+5'TE PENALTI KAÇTI

Eintracht Frankfurt adına Hugo Ekitike, 90+5. dakikada penaltı kaçırdı.

CAN UZUN 79 DAKİKA OYNADI

Milli oyuncumuz Can Uzun, Frankfurt adına maça ilk 11'de başladı ve 79 dakika sahada kaldı.

3 MAÇ ARADAN SONRA GALİBİYET

Bu sonuçla birlikte Union Berlin, ligde 3 maç üst üste kaybettikten sonra galip geldi.

Eintracht Frankfurt ise ligde üst üste 3. mağlubiyetini aldı.

PUAN DURUMU VE FİKSTÜR

Union Berlin, Eintracht Frankfurt karşısında galip gelerek puanını 26'ya çıkarttı ve ligde 13. sıraya yükseldi. Başkent ekibi, haftaya Bayern Münih'i ağırlayacak.

Gelecek hafta Bochum deplasmanına konuk olacak Eintracht Frankfurt ise 42 puanla 4. sırada bulunuyor.


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