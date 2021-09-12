Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Eintracht Frankfurt, Bundesliga'nın 4. hafta mücadelesinde evinde Stuttgart ile karşılaştı. Deutsche Bank Park'ta oynanan karşılaşma son 15 dakikada gelen gollerin ardından 1-1 sona erdi.



Frankfurt 79. dakikada Sow'un asistinde Kostic'in attığı golle öne geçti ve 82. dakikada Stuttgart'ta Anton'un kırmızı kart görmesiyle büyük bir avantajı ele geçirdi. Ancak Stuttgart'ta 88. dakikada sahneye çıkan Marmoush, takımına kritik 1 puanı getiren isim oldu.



Bu sonucun ardından Frankfurt, üst üste 3. beraberliğini aldı ve ligde henüz galibiyetle tanışamayarak 3 puanda kaldı. Stuttgart ise puanını 4 yaptı.



Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında 16 Eylül Perşembe günü Eintracht Frankfurt ile karşılaşacak.



