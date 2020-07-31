Formula 1'de sıradaki durak Büyük Britanya!

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, Büyük Britanya'da yapılacak sezonun 4. yarışıyla sürecek.



Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle revize edilen 2020 takviminin 4. yarışı, İngiltere'nin Northamptonshire bölgesindeki 5,8 kilometrelik Silverstone Pisti'nde düzenlenecek.



52 turluk mücadelenin sıralama turları, yarın TSİ 16.00'da başlayacak. Yarış ise 2 Ağustos Pazar günü TSİ 16.10'da gerçekleştirilecek.



Yine Silverstone Pisti'nin ev sahipliği yapacağı sezonun 5. ayağı da 9 Ağustos'ta koşulacak.



Şampiyonayı lider götüren Mercedes takımının pilotu Lewis Hamilton 2, takım arkadaşı Valtteri Bottas da bir kez podyumun zirvesine çıktı.



Büyük Britanya Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:



Pilotlar klasman



1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 63 puan



2. Valtteri Bottas (Finlandiya): 58



3. Max Verstappen (Hollanda): 33



4. Lando Norris (Büyük Britanya): 26



5. Alexander Albon (Tayland): 22



Sergio Perez (Meksika): 22



Takımlar klasmanı



1. Mercedes: 121



2. Red Bull: 55



2. McLaren: 41



4. Racing Point: 40



5. Ferrari: 27



