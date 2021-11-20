Florentino Perez: 'Bir şey yapmazsak futbol ölecek'

Real Madrid Başkanı Floretino Perez'in, Avrupa Süper Ligi hakkındaki fikirleri değişmiyor. İspanyol futbol adamı bu kez, bir şey yapılmazsa futbolun öleceğini söyledi.



Avrupa Süper Ligi'nin bir organizasyondan çok daha fazlasını olduğunu söyleyen Perez, "Avrupa Süper Ligi, yeni bir turnuva değil, bundan çok daha fazlası. Futbolun dinamiklerini değiştirmeye çalışıyoruz çünkü eğer bir şey yapmazsak futbol giderek ölecek" dedi.



"PROJE, ULUSAL TURNUVALARA SAYGILI"



Real Madrid'in başkanı, "Avrupa Süper Ligi, ulusal turnuvalara saygılı bir yapı. Tüm söylenenlere rağmen, bu proje liglere gereken saygıyı gösteriyor. Tüm kurucu kulüpler, kendi liglerinde ve Süper Lig'de uyumlu bir şekilde mücadele edebileceğini biliyor ve bunu açıkça ortaya koyuyor" şeklinde konuştu.



"DÜNYAYA YANLIŞ BİR HİKAYE ANLATILDI"



Avrupa Süper Ligi'nin kuruluş düşüncesini anlatan Perez, "Avrupa'nın en büyük 12 kulübü Avrupa Süper Ligi projesi için anlaştı ve bunun için Madrid'de bir şirket açtık. Ana hedefimiz, özgürlük, öz yönetim, finansal fair-play, şeffaflık, rekabet, taraftaralara ve ulusal liglere tamamen saygıydı. şeklinde görüşlerini aktardı.



UEFA'nın verdiği tepkinin aşırı olduğunu söyleyen ve yapılan açıklamaların bu projenin hayata geçmesinin hayati olduğunu söyleyen 74 yaşındaki futbol insanı, "UEFA, Süper Lig ile tüm iletişimi reddetti ve Süper Lig hakkında dünyaya yanlış bir hikaye anlatıldı. Taraftarlar, kurucu kulüplerin ulusal liglerinden çekilmek istediklerini zannetti" ifadelerini kullandı.



"SADECE 3 KULÜP PROJEDEN ÇEKİLMEDİ"



UEFA'nın baskılarının ardından 12 kulüpten 9 tanesinin projeden çekilmek zorunda olduğunu söyleyen Perez, "Bu baskılar sadece 3 kulübü yıldırmadı, bunlar da 20 Avrupa Şampiyonluğu bulunan Real Madrid, Barcelona ve Juventus. Real Madrid ve Barcelona, tamamen üyelerine ait olan kulüpler. Juventus ise 100 yıldır aynı aile tarafından yönetiliyor" şeklinde konuştu.



"REAL MADRID'I HATIRLATMAK GEREK"



UEFA'ya kendi takımı Real Madrid'i hatırlatmak gerektiğini anlatan Perez, "Real Madrid, kurulduğundan bu yana Avrupa'nın en başarılı takımı. 1904 yılında yedi ülkenin federasyonları ile birlikte FIFA'yı kuran tek kulüp Real Madrid'dir. Bunun yanı sıra 1955'te L'Equipe gazetesi ile birlikte Şampiyonlar Ligi'nin kurulmasında da Real Madrid vardı." dedi.



"KİMSE HUKUKTAN ÜSTÜN DEĞİLDİR"



Avrupa Birliği Adalet Divanı'n gelişmelerle ilgili çalışma yürüttüğünü söyleyen İspanyol futbol adamı, "İspanyol adalet sistemi, davayı Lüksemburg'daki Avrupa Adalet Divanı'na havale etti. Adalet Divanı da, UEFA'nın Avrupa futbolu üzerindeki tekeli konusunda tüm Avrupa Birliği için bağlayıcı bir karara varacak" şeklinde konuştu.



Avrupa mahkemelerine güvendiklerini söyleyen Perez, "Görevi Avrupa Birliği'nin tüm vatandaşlarının sahip olduğu özgürlüklere ve haklara saygı gösterilmesini sağlamak olan Avrupa Birliği Adalet Divanı'na tamamen güveniyoruz. Kimse hukuktan üstün değildir" diye görüşlerini aktardı.





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