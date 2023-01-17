Flamengo'dan Diego Rossi açıklaması

Brezilya ekibi, Fenerbahçe'nin Uruguaylı oyuncusupeşini bırakmıyor.Joao Gomes'i 17 milyon euroya Wolverhampton'a satan Flamengo'nun yöneticisi, Gerson'u kadrosuna katıp, kaleci Agustin Rossi ile de bir anlaşma imzalamıştı. Sevilla ile sözleşmesi sona eren Isco'yu transfer etmek için girişimlerini sürdüren Flamengo'nun yöneticisi yıl sonuna kadar 2 yıldız transfer daha yapacaklarını söyledi.Marcos Braz bunlardan birinin Facundo Torres diğerinin ise Fenerbahçe'de forma giyen Diego Rossi olduğunu da vurguladı. Brezilya basını, Rossi'nin Fenerbahçe'nin kadro planlarında öncelikli olmadığını, bu nedenle Flamengo'ya transferinin mümkün olduğunu yazdı.Diego Rossi, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 28 resmi maçta 3 gol 10 asistlik katkı sağladı.