Fizdale: "Klay, Kobe gibi 81 sayı atabilir"

Eski NBA koçu David Fizdale, Golden State Warriors yıldızı Klay Thompson'ın, efsane oyuncu Kobe Bryant gibi 81 sayı atabileceğini söyledi.



Geçtiğimiz gün, Kobe'nin Toronto Raptors'a karşı bulduğu efsanevi 81 sayılık performansın 15'inci yıl dönümüydü.



ESPN'in The Jump programının sunucusu Rachel Nichols, Fizdale'e ve eski NBA oyuncusu olan diğer konuk Matt Barnes'a, şimdiki oyuncular arasında Kobe'nin 81 sayılık performansını egale edebilecek adaylar olup olmadığını sordu.



Üçlü arasında geçen diyalog, şu şekilde ilerledi:



Fizdale: "Buna en çok yaklaşan adam Devin Booker'dı, değil mi? Bay Booker bir maçta 70 sayı atmıştı. Yani bunu başarabilme olanağını göstermişti. Ama bence başka adamlar da var."



Barnes: "Benim küçük bir listem var. Kevin Durant, Steph Curry, James Harden, Klay Thompson ve Damian Lillard ve Devin Booker. Muhtemelen Harden ve KD aynı takımda oldukları için, ya Dame, ya Booker ya da Steph yapabilir."



Fizdale: "Çünkü her zaman top ellerinde olacak. Ama bu grup içinde pek dikkat çekmeyen fakat ilgi uyandıran bir diğer isim de Klay. Çünkü sayı bulabilen bir adam."



Barnes: "Üç çeyrekte 60 sayı atmıştı."



Fizdale: "Ve topu sadece 1 dakika 40 saniye elinde tutmuştu."



