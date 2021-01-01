Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Fizdale: "Klay, Kobe gibi 81 sayı atabilir"

Eski NBA koçu David Fizdale, Golden State Warriors yıldızı Klay Thompson'ın, efsane oyuncu Kobe Bryant gibi 81 sayı atabileceğini söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Eski NBA koçu David Fizdale, Golden State Warriors yıldızı Klay Thompson'ın, efsane oyuncu Kobe Bryant gibi 81 sayı atabileceğini söyledi.

Geçtiğimiz gün, Kobe'nin Toronto Raptors'a karşı bulduğu efsanevi 81 sayılık performansın 15'inci yıl dönümüydü.

ESPN'in The Jump programının sunucusu Rachel Nichols, Fizdale'e ve eski NBA oyuncusu olan diğer konuk Matt Barnes'a, şimdiki oyuncular arasında Kobe'nin 81 sayılık performansını egale edebilecek adaylar olup olmadığını sordu.

Üçlü arasında geçen diyalog, şu şekilde ilerledi:

Fizdale: "Buna en çok yaklaşan adam Devin Booker'dı, değil mi? Bay Booker bir maçta 70 sayı atmıştı. Yani bunu başarabilme olanağını göstermişti. Ama bence başka adamlar da var."

Barnes: "Benim küçük bir listem var. Kevin Durant, Steph Curry, James Harden, Klay Thompson ve Damian Lillard ve Devin Booker. Muhtemelen Harden ve KD aynı takımda oldukları için, ya Dame, ya Booker ya da Steph yapabilir."

Fizdale: "Çünkü her zaman top ellerinde olacak. Ama bu grup içinde pek dikkat çekmeyen fakat ilgi uyandıran bir diğer isim de Klay. Çünkü sayı bulabilen bir adam."

Barnes: "Üç çeyrekte 60 sayı atmıştı."

Fizdale: "Ve topu sadece 1 dakika 40 saniye elinde tutmuştu."


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal