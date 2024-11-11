Fırat Aydınus: 'Yapı dedikleri uyuşturucu hapı'

Eski hakem ve spor yorumcusu Fırat Aydınus, Radyo Gol'de gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.Aydınus, Türk futbolunda son dönemde çok konuşulan,gündemi için,dedi.Açıklamalarına devam eden Fırat Aydınus,sözlerini sarf etti.açıklamasında bulunan Fırat Aydınus,diye konuştu.Fırat Aydınus,değerlendirmesinde bulundu.Aydınus,diye konuştu.Aydınus, son olarak, "Bu saatten sonra kimse MHK başkanlığı için elini taşın altına koymaz. Kimse hakem olmak istemiyor son 5 senede, son 1-2 senede de kimse MHK başkanı olmak istemiyor." diye konuştu.