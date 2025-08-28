28 Ağustos
KuPS Kuopio -FC Midtjylland
0-271'
28 Ağustos
Sigma Olomouc-Malmö FF
19:30
28 Ağustos
Samsunspor-Panathinaikos
20:00
28 Ağustos
PAOK-Rijeka
20:30
28 Ağustos
Dynamo Kiev-Maccabi Tel Aviv
21:00
28 Ağustos
Young Boys-Slovan Bratislava
21:00
28 Ağustos
FCSB-Aberdeen
21:30
28 Ağustos
Fredrikstad-C.Palace
0-029'
28 Ağustos
Beşiktaş-Lausanne
20:00
28 Ağustos
U.Craiova-Başakşehir
20:30
28 Ağustos
Alkmaar-Levski
20:30
28 Ağustos
AEK Athens-Anderlecht
21:00
28 Ağustos
Fiorentina-Polissya Zhytomyr
21:00
28 Ağustos
Servette-Shakhtar
22:00
28 Ağustos
Legia Warszawa-Hibernian
22:00
28 Ağustos
Mainz 05-Rosenborg
22:00

Filenin Efeleri, İtalya'da 3 hazırlık maçı oynayacak

Dünya şampiyonası hazırlıklarını sürdüren A Milli Erkek Voleybol Takımı, İtalya'daki hazırlık turnuvası FIPAV Kupası'na katılacak.

28 Ağustos 2025 18:50
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
Filenin Efeleri, İtalya'da 3 hazırlık maçı oynayacak
Dünya şampiyonası hazırlıklarını sürdüren A Milli Erkek Voleybol Takımı, İtalya'daki hazırlık turnuvası FIPAV Kupası'na katılacak ve 3 maç oynayacak.

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre milli takım, Filipinler'in 12-28 Eylül tarihlerinde ev sahipliği yapacağı Dünya Erkekler Voleybol Şampiyonası öncesi 29-31 Ağustos tarihlerinde, Torino kentinde 3 hazırlık maçına çıkacak.

Ay-yıldızlılar, 29 Ağustos'ta TSİ 21.30'da İtalya, 30 Ağustos Cumartesi günü TSİ 18.00'de Hollanda, 31 Ağustos Pazar günü ise TSİ 16.00'da Almanya ile karşılaşacak.


Milli takımın kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Pasör: Murat Yenipazar, Muhammed Kaya

Orta oyuncu: Bedirhan Bülbül, Ahmet Tümer, Mert Matic, Yiğit Savaş Kaplan

Smaçör: Efe Bayram, Mirza Lagumdzija, Efe Mandıracı, Gökçen Yüksel

Pasör çaprazı: Adis Lagumdzija, Berk Dilmenler

Libero: Beytullah Hatipoğlu, Berkay Bayraktar

