FIFA, maç takvimini görüşmek amacıyla 30 Eylül'de toplanacak

FIFA, kadınlar ve erkekler futbolunda uluslararası maç takvimi konusunu görüşmek amacıyla 30 Eylül Perşembe günü çevrim içi toplanacak.



FIFA'dan yapılan açıklamada, uluslararası maç takviminin yeniden gözden geçirilmesi ve geliştirilmesi konularını görüşmek için organizasyonun yönetim kurulu içinde uzlaşma sağlandığı belirtildi.



FIFA'ya bağlı federasyonlar, oyuncu temsilcileri, lig, kulüp ve konfederasyon yetkililerinin katılımıyla bu konuları görüşmek amacıyla 30 Eylül Perşembe günü ilk toplantının gerçekleşeceği ifade edildi. Bugüne kadar hazırlanan uluslararası maç takviminin süresi, kadınlarda 2023, erkeklerde ise 2024 yılında doluyor.



Toplantıda, FIFA Dünya Kupası'nın dört yerine iki yılda bir düzenlenmesi fikrinin de gündeme yatırılması bekleniyor.



FIFA, düzenlediği anket sonucunda, Dünya Kupası'nın iki yılda bir düzenlenmesi fikrine futbolseverlerin önemli bir kısmının sıcak baktığını geçen hafta duyurmuştu. UEFA, Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) ve Avrupa'nın önemli liglerinin temsilcileri Dünya Kupası'nda format değişikliğine karşı çıkarken, Avrupa Futbol Antrenörleri Dernekleri Birliği (AEFCA) ise değişim konusunda FIFA'ya destek vermişti.







