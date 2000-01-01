Fertitta'dan Rockets adına, James Harden'a teşekkür!

Houston Rockets'ın sahibi Tilman Fertitta, James Harden'ın Brooklyn Nets'e takası hakkında resmi bir duyuru yaptı.



Rockets'la sekiz sezon geçirdikten sonra Harden'ın, Nets'e takas edilme dileği geçtiğimiz günlerde yerine gelmişti. 2018 yılının MVP'sinin Houston'daki dokuzuncu sezonu, yalnızca sekiz maç sürmüştü.



Fertitta, ekibin eski süperstarına katkılarından dolayı teşekkür eden bir veda mektubu yayınladı:



"Tüm Rockets organizasyonu ve Houston şehri adına, James Harden'a Rockets formasıyla geçirdiği sekizden fazla muhteşem sezon için teşekkür etmek istiyorum. James, Yılın Altıncı Adamı'ndan daimi bir All-Star ve MVP kalibresine yükselişini izlerken, bize çok güzel anılar yaşattı.



Ailem ve ben James'e, cömert hayırsever bağışları ve çok sayıda yıllık topluluk etkinlikleri dahil olmak üzere saha dışı katkılarından dolayı teşekkür etmek isteriz. James'e iyi şanslar dileriz ve yaşattığı anılar için her zaman minnettar olacağız."



