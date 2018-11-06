Fernando Muslera'dan büyük hata!

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, Schalke deplasmanında henüz 4. dakikada Burgstaller'in golüyle geriye düştü.
Pozisyonda Fernando Muslera, ceza sahası çizgisi çevresinde Burgstaller'in ayağından topu almak isterken elinden kaçırdı ve Burgstaller topu boş kaleye gönderdi.
TERİM'DEN GOLE TEPKİ
Fernando Muslera'nın hatasıyla yenilen gol sonrası Fatih Terim üzüntü yaşadı ve hareketleriyle de bunu gözler önüne serdi.
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Pozisyonda Fernando Muslera, ceza sahası çizgisi çevresinde Burgstaller'in ayağından topu almak isterken elinden kaçırdı ve Burgstaller topu boş kaleye gönderdi.
TERİM'DEN GOLE TEPKİ
Fernando Muslera'nın hatasıyla yenilen gol sonrası Fatih Terim üzüntü yaşadı ve hareketleriyle de bunu gözler önüne serdi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın