  •  
    Şampiyonlar Ligi'nde günün sürprizi geldi!..
  •  
    Henry yanıyor, Monaco eriyor! 4 golle DİP yaptı!
  •  
    Ve F.Bahçe'ye flaş tepki geldi; mesajı da yolladı
  •  
    "Ben de artık gerçek bir Fenerbahçeli'yim ve..."
  •  
    Felipe Melo'dan dikkat çeken sözler! ''İstifa...''

Fernando Muslera'dan büyük hata!

Galatasaray'ın Schalke karşısında 4. dakikada yediği golde Uruguaylı kaleci Fernando Muslera büyük bir hata yaptı.

Kaynak: Sporx.com
Fernando Muslera'dan büyük hata!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Kasım 2018 23:12
Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, Schalke deplasmanında henüz 4. dakikada Burgstaller'in golüyle geriye düştü.

Pozisyonda Fernando Muslera, ceza sahası çizgisi çevresinde Burgstaller'in ayağından topu almak isterken elinden kaçırdı ve Burgstaller topu boş kaleye gönderdi.

TERİM'DEN GOLE TEPKİ

Fernando Muslera'nın hatasıyla yenilen gol sonrası Fatih Terim üzüntü yaşadı ve hareketleriyle de bunu gözler önüne serdi.







Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için