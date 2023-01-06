Fernando Muslera 9-8 önde

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'ye konuk olacak.



Pazar günü oynanacak olan bu mücadeleye lider çıkacak olan SarıKırmızılılar, hem koltuğunu korumak hem de ezeli rakibine karşı psikolojik üstünlük kurmanın hesaplarını yapıyor. Bu zorlu randevuda teknik direktör Okan Buruk'un en büyük yardımcısı ise şüphesiz kaptan Fernando Muslera olacak.



Uruguaylı eldiven, şu ana kadar Fenerbahçe'ye karşı 26 maçta forma giydi ve bu anlamda takımın en tecrübeli ismi konumunda...



GALATASARAY'IN ADETA SİGORTASI



Galatasaray da Fernando Muslera'nın forma giydiği bu maçlarda ezeli rakibine kolay kolay boyun eğmedi. Sarı-Kırmızılılar, Muslera'nın sahaya çıktığı 26 maçın 9'undan zaferle ayrılan taraf oldu. Fenerbahçe ise; 1'i TFF Süper Kupa'da penaltılarla olmak üzere 8 defa derbilerde Muslera'lı Galatasaray'ı mağlup etmeyi başardı.



İki takım arasındaki 9 maçta taraflar eşitliği bozamadı. 2011 yılından bu yana Sarı-Kırmızılı formayı terleten 36 yaşındaki eldiven, F.Bahçe'ye karşı oynadığı ilk maçından 3-1'lik galibiyetle ayrılmış, geçen sezonki son maçta ise kalesindeki iki gole engel olamamıştı.



ŞU ANA KADAR 437 MAÇTA OYNADI



12 yıldır Galatasaray forması giyen Muslera, şu ana kadar 437 maçta Sarı-Kırmızılı forma altında sahaya çıktı. Bu karşılaşmalarda 472 gol yiyen Nando, 151 mücadelede ise kalesini rakiplerine kapattı.



Uruguaylı eldiven, Galatasaray kariyerinde 49 sarı, 3 defa da kırmızı kart gördü ve 1 kez de gol sevinci yaşadı. Sözleşmesi 2024'te bitecek olan Muslera, şu anda Galatasaray formasıyla en fazla maça çıkan yabancı futbolcu.



36 yaşındaki kaleci, çeşitli sakatlıklar nedeniyle de 58 maçta forma giyemedi. 2020'de oynanan Çaykur Rizespor maçında kaval kemiği kırılan Fernando Muslera, tam 20 karşılaşmada formasından uzak kalmıştı.



