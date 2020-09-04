Ferdili Hollanda, Belarus'a 7 attı!

Avrupa U21 Şampiyonası Grup eleme maçında Belarus U21 ile Hollanda U21 takımları karşı karşıya geldi. Stadion Torpedo'da oynanan mücadeleyi Hollanda U21 takımı 7-0 kazandı.



Hollanda U21'in gollerini 2 ve 33. dakikalarda Boadu, 8. dakikada Koopmeiner, 54 ve 67. dakikalarda De Wit, 82. dakikada Sierhuis ve 90. dakikada Harroui attı.



Mücadeleye ilk 11'de başlayan ve 90 dakika sahada kalan Ferdi Kadıoğlu, 1 asistle oynadı.



