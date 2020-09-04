Ferdili Hollanda, Belarus'a 7 attı!

Ferdi Kadıoğlu'nun 90 dakika oynadığı maçta Hollanda U21, Belarus U21'i 7-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Ferdili Hollanda, Belarus'a 7 attı!
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04 Eylül 2020 20:55
Avrupa U21 Şampiyonası Grup eleme maçında Belarus U21 ile Hollanda U21 takımları karşı karşıya geldi. Stadion Torpedo'da oynanan mücadeleyi Hollanda U21 takımı 7-0 kazandı.

Hollanda U21'in gollerini 2 ve 33. dakikalarda Boadu, 8. dakikada Koopmeiner, 54 ve 67. dakikalarda De Wit, 82. dakikada Sierhuis ve 90. dakikada Harroui attı.

Mücadeleye ilk 11'de başlayan ve 90 dakika sahada kalan Ferdi Kadıoğlu, 1 asistle oynadı.



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