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Ferdi Kadıoğlu'ndan transfer isyanı

Sezon başında 1,4 milyon avroya transfer edilen, ancak şu ana kadar sadece bir kupa maçında 14 dakika forma şansı bulan Ferdi Kadıoğlu isyan etti

Kaynak: Türkiye
Ferdi Kadıoğlu'ndan transfer isyanı
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06 Şubat 2019 12:46
Sezon başında 1,4 milyon avroya transfer edilen, ancak şu ana kadar sadece bir kupa maçında 14 dakika forma şansı bulan Ferdi Kadıoğlu, Damien Comolli'ye patladı.

Orta sahaya yapılan transferlerle forma şansını iyice kaybeden 19 yaşındaki gurbetçi "Madem oynatmayacaktınız beni niçin transfer ettiniz. Bu yaşta kenarda kalmak beni geriye götürür" sözleriyle Comolli'ye tepki gösterdi.

Fenerbahçe ile 2022 yılına kadar sözleşme imzalayan 19 yaşındaki Ferdi Erenay Kadıoğlu, Türkiye Kupası'nda 13 dakika sahne alabildi.

BİZİMLE DEĞİLSİN

Fenerbahçe'de sezon başında lisansı askıya alınan Kameni'den sonra bir lejyonerin daha ipi çekildi. Lille'den büyük umutlarla kiralanan Yassine Benzia'nın ismi TFF'ye verilen 28 kişilik listeye yazılmadı. Benzia, 22 maçta forma giymiş, iki asist yapmış, kaleye sadece bir isabetli şut yollayabilmişti.

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