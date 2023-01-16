Ferdi Kadıoğlu'ndan başarılı performans

Fenerbahçe'nin deplasmanda Gaziantep FK'yı 2-1 yendiği maçta sahada basmadık yer bırakmayan Ferdi Kadıoğlu, sarı-lacivertli takımın en iyileri arasındaydı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Ferdi Kadıoğlu'ndan başarılı performans
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16 Ocak 2023 11:00
Ferdi Kadıoğlu
Ferdi Kadıoğlu
Fenerbahçe
Galatasaray'a karşı sol kanat beki olarak forma giyen Fenerbahçe'nin istikrarlı oyuncularından Ferdi Kadıoğlu, Gaziantep'e karşı bu kez 4'lü savunmada sağ bek olarak görev yaptı.

MUTLAK BİR GOLÜ ÖNLEDİ

Ferdi, özellikle ilk bölümlerde hücuma önemli katkılar yaptı ve takım arkadaşlarına klas ara paslar attı. Ataklara destek verirken savunmada da elinden geleni yapan Milli futbolcu, Lazar Markovic'in sağdan ortasında 44'te Figueiredo'dan önce topu kornere atarak mutlak bir golü önledi.

TAKIMIN EN İYİLERİ ARASINDAYDI

Sahada basmadık yer bırakmayan Ferdi, takımının en iyileri arasındaydı. 

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