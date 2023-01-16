Galatasaray'a karşı sol kanat beki olarak forma giyen Fenerbahçe'nin istikrarlı oyuncularından Ferdi Kadıoğlu, Gaziantep'e karşı bu kez 4'lü savunmada sağ bek olarak görev yaptı.Ferdi, özellikle ilk bölümlerde hücuma önemli katkılar yaptı ve takım arkadaşlarına klas ara paslar attı. Ataklara destek verirken savunmada da elinden geleni yapan Milli futbolcu, Lazar Markovic'in sağdan ortasında 44'te Figueiredo'dan önce topu kornere atarak mutlak bir golü önledi.Sahada basmadık yer bırakmayan Ferdi, takımının en iyileri arasındaydı.