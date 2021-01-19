Fenerbahçe'ye Mert Hakan müjdesi!

Fenerbahçe'de Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Kasımpaşa'ya karşı oynanan maçta kırmızı kart gören Mert Hakan Yandaş'ın cezası belli oldu.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, tecrübeli orta saha oyuncusunun cezasını 1 maç olarak belirledi.
Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Sivasspor ile oynayacağı karşılaşmada forma giyebilecek.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, tecrübeli orta saha oyuncusunun cezasını 1 maç olarak belirledi.
Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Sivasspor ile oynayacağı karşılaşmada forma giyebilecek.