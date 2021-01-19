Fenerbahçe'ye Mert Hakan müjdesi!

Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş, Sivasspor deplasmanında forma giyebilecek.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'ye Mert Hakan müjdesi!
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19 Ocak 2021 15:38
Fenerbahçe'de Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Kasımpaşa'ya karşı oynanan maçta kırmızı kart gören Mert Hakan Yandaş'ın cezası belli oldu.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, tecrübeli orta saha oyuncusunun cezasını 1 maç olarak belirledi.

Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Sivasspor ile oynayacağı karşılaşmada forma giyebilecek.



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