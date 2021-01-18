Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil İstanbul'da

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil, sarı-lacivertli takım için sağlık kontrolünden geçmek ve kendisini 3.5 yıllık sözleşmeyle Fenerbahçe'ye bağlayacak imzayı atmak için İstanbul'a geldi.Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'a ait özel uçakla Londra'dan İstanbul'a gelen Mesut Özil'i taşıyan uçağı anlık olarak 310 bin kişi canlı olarak takip ederek bu alanda da bir rekorun altına imza attı.