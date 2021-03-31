Fenerbahçe'nin kalesi sağlam! 15 yıllık rotasyon

Fenerbahçe'nin geleceği genç eldivenlere emanet... Gelecek sezon kale genç isimlere verilecek.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'nin kalesi sağlam! 15 yıllık rotasyon
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31 Mart 2021 10:53
Altay Bayındır
Altay Bayındır
Fenerbahçe
Fenerbahçe, kaleci bölgesinde gençlik operasyonuna başladı. Yerli kaleci geleneğine devam edecek olan Fenerbahçe, harika bir sezon geçiren Altay Bayındır'ı önümüzdeki sezon da birinci eldiven olarak belirledi.

Belçika'da Westerlo forması giyen 20 yaşındaki Berke Özer de sezon sonunda kadroya katılacak. 23 maçın 8'inde kalesini gole kapatan Berke, yeni sezonda Fenerbahçe'ye dönecek ve Altay'la forma rekabetine girecek.

Kontratı bitecek olan Harun'a (31) veda edilecek. Bartu Kulbilge'nin (17) üçüncü kaleci olması bekleniyor. 

 


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