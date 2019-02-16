Fenerbahçe'nin eski yıldızı Nani, ABD yolcusu!

ile sezon sonu sözleşmesi bitecek olaniçin flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.Fenerbahçe'nin eski yıldızı Luis Nani'nin kariyerine ABD'de devam edeceği ve resmi açıklamaların yakında yapılacağı belirtildi.Portekiz basınından A Bola'da yer alan habere göre; Luis Nani, MLS ekibiile anlaşma noktasına geldi.Sporting'te bu sezon 28 maça çıkan 32 yaşındaki futbolcu, 9 gol attı ve 7 asist yaptı.