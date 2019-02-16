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Fenerbahçe'nin eski yıldızı Nani, ABD yolcusu!

Sporting'in Portekizli yıldızı Luis Nani'nin MLS ekibi Orlando City ile anlaşmak üzere olduğu belirtildi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Nani, ABD yolcusu!
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16 Şubat 2019 02:00
Sporting ile sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Luis Nani için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Luis Nani'nin kariyerine ABD'de devam edeceği ve resmi açıklamaların yakında yapılacağı belirtildi.

Portekiz basınından A Bola'da yer alan habere göre; Luis Nani, MLS ekibi Orlando City ile anlaşma noktasına geldi.

Sporting'te bu sezon 28 maça çıkan 32 yaşındaki futbolcu, 9 gol attı ve 7 asist yaptı.

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