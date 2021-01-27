Fenerbahçe'nin eski teknik direktörlerinden Venglos hayatını kaybetti

Fenerbahçe'nin 1991-1993 yılları arasında teknik direktörlüğünü yapan Slovak futbol adamı Josef Venglos 84 yaşında hayatını kaybetti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Fenerbahçe'nin eski teknik direktörlerinden Venglos hayatını kaybetti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Ocak 2021 02:41
Fenerbahçe'nin eski teknik direktörlerinden Josef Venglos hayatını kaybetti.

84 yaşındaki futbol adamı teknik direktörlük kariyerinde Kosice, Slovan Bratislava, Sporting Lizbon, Çekoloslovakya Milli Takımı ve Aston Villa'da görev yaptıktan sonra Fenerbahçe'de görev yapmıştı. Celtic ve Aston Villa'da görev yaptığı dönemde Dr. Joe ve "Centilmen" lakaplarını alan Venglos, UEFA ve FIFA'dan yüksek liyakat nişanları almıştı.

Venglos son teknik adamlık görevini ise Japonya'nın JEF United takımında yapmıştı.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için