Fenerbahçe'nin eski teknik direktörlerinden Venglos hayatını kaybetti

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörlerinden Josef Venglos hayatını kaybetti.



84 yaşındaki futbol adamı teknik direktörlük kariyerinde Kosice, Slovan Bratislava, Sporting Lizbon, Çekoloslovakya Milli Takımı ve Aston Villa'da görev yaptıktan sonra Fenerbahçe'de görev yapmıştı. Celtic ve Aston Villa'da görev yaptığı dönemde Dr. Joe ve "Centilmen" lakaplarını alan Venglos, UEFA ve FIFA'dan yüksek liyakat nişanları almıştı.



Venglos son teknik adamlık görevini ise Japonya'nın JEF United takımında yapmıştı.



