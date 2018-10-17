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    2019 için bir operasyon! 5 yolcu, 2 nokta transfer

Fenerbahçe'nin 2019 planı; 5 yolcu, 2 nokta transfer

Fenerbahçe; Valbuena, Dirar, Aatıf, Ozan ve Soldado'yu devre arasında satmayı planlıyor. Bu operasyonla bütçe rahatlayacak. 5 futbolcuyla yollar ayrılırsa Sarı-Lacivertli yönetim 2 nokta transfer yapıp kadrosunu güçlendirecek

Fenerbahçe'nin 2019 planı; 5 yolcu, 2 nokta transfer
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17 Ekim 2018 10:14
Fenerbahçe devre arasında büyük bir operasyona hazırlanıyor. Sarı-Lacivertliler, Valbuena, Soldado, Aatıf, Nabil Dirar ve Ozan Tufan'ı takımdan gönderecek.

Defansa ve orta sahaya iki takviye yapmayı planlayan Fenerbahçe hem elindeki sorunlu futbolculardan kurtulacak hem de kadrosunu güçlendirecek.

BÜTÇEDE RAHATLAMA OLACAK

5 futbolcunun aldığı yüksek ücretlerin yükümlülüğünün gitmesi ile birlikte, bu oyuncuların satışında da kasaya para girecek. Bütçenin rahatlamasıyla da Fenerbahçe 2 nokta transfer yapmayı hedefliyor.

COMOLLİ NABIZ YOKLUYOR

Fenerbahçe'de transfer yapılması hedeflenen bölgelerin stoper ve merkez orta saha olduğu ifade ediliyor. Sportif direktör Comolli'nin de şimdiden araştırma yaptığı ve nabız yokladığı öğrenildi.

HEM GENÇ HEM DE KALİTELİ

Yapılacak transferlerin hem genç hem de kaliteli olması Başkan Ali Koç ve yönetiminin en önemli tercihi durumunda. Yönetimin takımın yaş ortalamasını aşağıya çekmek için çaba sarfettiği ifade ediliyor



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