Fenerbahçeliler kırmızı kart bekledi

Fenerbahçeli futbolcular, 40. dakikada Papy Djilobodji'nin Enner Valencia'ya yaptığı hareket sonrası kırmızı kart bekledi.



40. dakikada Enner Valencia ile Papy Djilobodji'nin hava topu mücadelesinde, Fenerbahçe'nin Ekvadorlu forveti acı içinde yerde kaldı. Maçın hakemi Mustafa Kürşad Filiz, pozisyonda faul vermedi ancak Valencia yerde kalınca oyunu durdurdu.



Fenerbahçeli futbolcular, pozisyonda kart bekledi ancak oyun Valencia'nın 2 dakikalık tedavisinin ardından hava atışıyla başladı.



DİLMEN: "KESİNLİKLE KIRMIZI KART!"



Rıdvan Dilmen: "Hakem Mustafa Kürşad Filiz bugün berbat maç yönetiyor. Olmayan faulü çalıyor, olanı çalmıyor... Papy Djilobodji'nin Valencia'ya hareketi kesinlikle kırmızı kart. Bilerek vurdu rakibine, faul bile çalmadı hakem."





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