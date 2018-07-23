Fenerbahçe'den Janssen'e Lens formülü!

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, geçen sezon Tottenham'dan bir yıllığına kiralananile yeniden anlaşmak için formülü buldu.Hedef Hollandalı golcüyü, Tottenham'dan bir yıllığına kiralamak. Ancak İngiliz ekibi, sözleşmesi 2020 yılında bitecek olan 24 yaşındaki yıldızını satarak para kazanmak istiyor. Bunun için de Fenerbahçe'nin teklifine şimdilik sessiz kaldılar. Ali Koç yönetiminin belini büken kısım ise UEFA tarafından devam ettirilen FFP kısıtlaması. Satmadan alamayan sarı-lacivertliler, geçen sezon Beşiktaş'ın Lens transferinde uyguladığı taktiği Janssen için devreye sokacak.Sarı lacivertliler Janssen'i 1 yıllığına kiralayıp sonrası için mecburi satın alma opsiyonu koyacak. Gelecek sezon bonservis kısıtlamasından kurtulacak olan Kanarya, böylece Hollandalı golcü ile santrfor sorununu çözmüş olacak. Bu teklif Tottenham tarafından kabul görürse yönetim transferi bitirmek için hemen harekete geçecek.Şayet anlaşma sağlanamazsa, sarı-lacivertliler 9 Ağustos'u, yani İngiltere'de transferin sona ermesini bekleyerek Janssen'i tekrar kiralayacak. Fenerbahçe, geçen sezon da Janssen'e transferin son günü imza attırmıştı.Bir sene İstanbul'da kalmış, takımı, taraftarı tanımış bir oyuncuyu yeniden istemek doğru bir karar. Çünkü minimum uyum problemi yaşanacak. Huyunu, suyunu biliyorsunuz. Ayrıca elinizde performansıyla ilgili veri de var. Janssen'i geri istemek ne kadar doğruysa Tottenham da yaptığı pazarlıkta kar etmeye çalışacaktır. Fenerbahçe'nin elinde ne yazık ki bu şans yok. İstiyorsa onların şartlarına uymak zorunda kalacak. Genç bir oyuncuyu mecburi satın alma opsiyonu koyarak kadroya katmak istemeleri iyi bir hamle, umarım başarılı olurlar.