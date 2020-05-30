Fenerbahçe'den Dorukhan Toköz'e transfer kancası

Fenerbahçe ses getirecek bir transfere hazırlanıyor. Sarı-Lacivertliler'in gündemine, yıllık 350 bin Euro kazandığı Beşiktaş'ta söz verilen zammı alamayan Dorukhan Toköz'ün geldiği öğrenildi.Fikret Orman yönetiminin yıllık 1.4 milyon Euro sözü verdiği Milli yıldız, Ahmet Nur Çebi döneminde 1.2 milyon Euro'ya 'Evet' demişti. Ancak Çebi yönetimi rakamı önce 1 milyon Euro'ya Ocak 2020'de de 850 bin Euro'ya düşürünce anlaşma olmadı.24 yaşındaki orta saha da Necdet Ergezen ile yollarını ayırıp menajerliğe Ahmet Bulut'u getirdi. Yapılan değişikliğin Dorukhan'ın Fenerbahçe'ye transferinin önünü açtığı iddia ediliyor. Beşiktaş ile ilişkileri kötü olan Bulut'un oyuncuyu Kanarya'ya götürmek istediği belirtiliyor. Bir yıl daha sözleşmesi olan Dorukhan takas yoluyla alınamazsa, 2021 yazında bedelsiz olarak Fener'in yolunu tutacak.