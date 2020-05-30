Fenerbahçe'den Dorukhan Toköz'e transfer kancası

Fenerbahçe'nin hedefinde Beşiktaş'ta istediği zammı alamayan Dorukhan Toköz'ün olduğu yazıldı. Milli yıldız için takas teklifi kabul edilmezse Kanarya, Dorukhan'ı seneye bedavaya alacak.

Fenerbahçe'den Dorukhan Toköz'e transfer kancası
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30 Mayıs 2020 12:12
Fenerbahçe ses getirecek bir transfere hazırlanıyor. Sarı-Lacivertliler'in gündemine, yıllık 350 bin Euro kazandığı Beşiktaş'ta söz verilen zammı alamayan Dorukhan Toköz'ün geldiği öğrenildi.

Fanatik Gazetesi'nden Yakup Çınar'ın özel haberine göre, Fikret Orman yönetiminin yıllık 1.4 milyon Euro sözü verdiği Milli yıldız, Ahmet Nur Çebi döneminde 1.2 milyon Euro'ya 'Evet' demişti. Ancak Çebi yönetimi rakamı önce 1 milyon Euro'ya Ocak 2020'de de 850 bin Euro'ya düşürünce anlaşma olmadı.

BEŞİKTAŞ İLE İLİŞKİLERİ KÖTÜ

24 yaşındaki orta saha da Necdet Ergezen ile yollarını ayırıp menajerliğe Ahmet Bulut'u getirdi. Yapılan değişikliğin Dorukhan'ın Fenerbahçe'ye transferinin önünü açtığı iddia ediliyor. Beşiktaş ile ilişkileri kötü olan Bulut'un oyuncuyu Kanarya'ya götürmek istediği belirtiliyor. Bir yıl daha sözleşmesi olan Dorukhan takas yoluyla alınamazsa, 2021 yazında bedelsiz olarak Fener'in yolunu tutacak.

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