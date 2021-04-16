Fenerbahçe'de vaka sayısı 7'ye yükseldi

Fenerbahçe Beko'da koronavirüs kapan sporcu sayısının 7'ye yükseldiği açıklandı.

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Fenerbahçe'de vaka sayısı 7'ye yükseldi
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16 Nisan 2021 17:00
Fenerbahçe Beko'da Kovid-19'a yakalanan sporcuların sayısı 7'ye yükseldi.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızdan iki kişinin bugün yapılan Covid-19 testleri pozitif sonuçlanmıştır. Bugünün test sonuçlarına göre takımımızdaki pozitif vaka sayısı yediye yükselmiştir. Test sonucu pozitif olan kişilerin izolasyon ve tedavi süreçleri başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de 21 Nisan'da çeyrek finalde CSKA Moskova ile karşı karşıya gelecek.



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