Ligde 18 Ocak Pazartesi günü Ankaragücü'nü konuk edecek Fenerbahçe'de hazırlıklar başladı.Ancak sol kanattaki eksiklik şu anda en ciddi sıkıntı oldu. Caner Erkin'in cezalı olması keyifleri kaçırıyor. Diğer sol bek Novak da sakat ve durumu belirsiz. Bu nedenle sol kanatta tıpkı ligdeki Kasımpaşa maçında olduğu gibi Sadık'ın görev yapması söz konusu.Öte yandan Sinan Gümüş'ün sakatlığı için kulüpten yapılan açıklamada, "Sinan Gümüş'ün sağ diz ön çapraz bağlarında gerilme tespit edilmiştir. Tedavisine başlanmıştır" denildi.