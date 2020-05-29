Fenerbahçe'de Nenad Bjelica için düşündüren sorular

MAKSİMUM 1,5 MİLYON EURO

YARDIMCILARI İÇİN İSTEĞİ VAR

Fenerbahçe'de teknik direktör konusunda çalışmalar sürüyor. Erol Bulut ve Nenad Bjelica gibi isimlerin öne çıktığı sarı-lacivertlilerde, temkinli adımlar atılıyor.Acele karar vermek istemeyen Başkan Ali Koç ve yönetim, özellikle ekonomik konulara zarar vermeyecek hamleler yapacak. Bu noktadakonusunda zor sorular yer alıyor.Euroda yaşanan dalgalanma nedeniyle kulübün sıkıntıya girmemesi isteniyordu. Hırvatistan'da Dinamo Zagreb'te bonuslarla beraber 1.2 milyon euro gibi maaş alan ve hatta ülkenin en çok kazanan antrenörü olan Bjelica için teklif seviyesi aşılmayacak. 1.2 milyon eurodan kapıyı açtığı öğrenilen sarı-lacivertlilerin, 1.5 milyon euroyu geçmeyeceği bildirildi.Ayrıca Bjelica'nın 6 kişilik teknik ekip kadrosu bulunuyor. Dinamo Zagreb'te çalışırken de koronavirüs nedeniyle yardımcılarında kesintiye gitmek istemediğini aktaran Bjelica, gideceği yeni kulüpte de yardımcılarını istiyor.Şu anda Fenerbahçe'de teknik heyette Mehmet Aurelio, Volkan Demirel ve Marco Knopp gibi isimler bulunuyor. Teknik heyet konusu da sarı-lacivertli yönetimi ciddi şekilde düşündürüyor.