Fenerbahçe'de Gökhan Gönül 4 yıl sonra kaptan

Fenerbahçe'de Gökhan Gönül geri dönüşü sonrası kaptanlık pazubentini de aldı.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Fenerbahçe'de Gökhan Gönül 4 yıl sonra kaptan
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11 Eylül 2020 20:54
Fenerbahçe'de Gökhan Gönül 4 yıl sonra ilk kez formayı giydi ve kaptanlığa geçti.

Gökhan Gönül, Süper Ligde 4 yıl 3 ay 15 gün, Caner Erkin ise 4 yıl 5 ay 2 gün sonra yeniden sarı-lacıvertli forma altında sahaya çıktı. Gökhan Gönül, 4 yıl aradan sonra ilk maçına kaptan olarak çıktı.

Yeni transferlerden Sosa, Sinan Gümüş, Lemos ve Valencia karşılaşmada yedek soyundu.

 



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