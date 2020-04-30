Fenerbahçe'de FEDA dönemi başlıyor!

Fenerbahçe Yönetimi, maaş indirimi beklediği futbolcular ile görüşmelere başladı.

Fenerbahçe'de FEDA dönemi başlıyor!
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30 Nisan 2020 12:59
Koronavirüs salgını nedeniyle yönetimin önümüzdeki dönemde feda çağrısı yapması bekleniyor. Yönetim haekete geçti ve tecrübeli futbolcularla en yakın zamanda biraraya gelerek indirim konusunda anlaşma zemini aramak istiyor.

Gustavo 3.5, Kruse ve Dirar 3, Rodrigues 2.5, Vedat, Serdar Aziz ve Tolgay Arslan'ın 2'şer milyon Euro maaşları ile bu indirime öncülük etmesi bekleniyor.

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