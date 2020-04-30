Koronavirüs salgını nedeniyle yönetimin önümüzdeki dönemde feda çağrısı yapması bekleniyor. Yönetim haekete geçti ve tecrübeli futbolcularla en yakın zamanda biraraya gelerek indirim konusunda anlaşma zemini aramak istiyor.Gustavo 3.5, Kruse ve Dirar 3, Rodrigues 2.5, Vedat, Serdar Aziz ve Tolgay Arslan'ın 2'şer milyon Euro maaşları ile bu indirime öncülük etmesi bekleniyor.