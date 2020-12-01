Sarı-lacivertlilere Perotti'nin dışında 24 yaşındaki santrfor Kemal Ademi'den de kötü haber geldi. Ademi'de ikinci derece yırtık tespit edildiği açıklandı.



Sezona 3 forvetle giren F.Bahçe'de bu sakatlığın ardından sadece tek golcü kaldı. Samatta da Tanzanya Milli Takımı kampında sakatlık yaşamış ve geçen hafta, 3 maçta forma giyemeyeceği açıklanmıştı. Kanarya'nın elinde santrfor olarak bir tek Papiss Cisse bulunuyor.



