Fenerbahçe'de elde tek forvet Cisse kaldı

Sezona 3 forvetle başlayan Fenerbahçe'de Kemal Ademi'den de kötü haber gelince tek forvet Papiss Cisse kaldı.

, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de elde tek forvet Cisse kaldı
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01 Aralık 2020 08:41
Sarı-lacivertlilere Perotti'nin dışında 24 yaşındaki santrfor Kemal Ademi'den de kötü haber geldi. Ademi'de ikinci derece yırtık tespit edildiği açıklandı.

Sezona 3 forvetle giren F.Bahçe'de bu sakatlığın ardından sadece tek golcü kaldı. Samatta da Tanzanya Milli Takımı kampında sakatlık yaşamış ve geçen hafta, 3 maçta forma giyemeyeceği açıklanmıştı. Kanarya'nın elinde santrfor olarak bir tek Papiss Cisse bulunuyor.



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