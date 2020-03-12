Fenerbahçe'de Altay Bayındır 1 ay yok

Fenerbahçe'nin file bekçisi Altay Bayındır 1 ay forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'de Altay Bayındır 1 ay yok
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12 Mart 2020 14:17
Fıtık ameliyatı olacak Fenerbahçe'nin file bekçisi Altay Bayındır 1 ay sahalardan uzak kalacak.

Altay Bayındır, fıtık ameliyatı olmak için Münih'e gidecek.

 Bu sezon sarı lacivertli formayla 25 lig maçında forma giyen 21 yaşındaki file bekçisi, 5 maçta kalesini gole kapatırken 33 gol yedi.


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