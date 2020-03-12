Fenerbahçe'de Altay Bayındır 1 ay yok

Fıtık ameliyatı olacak Fenerbahçe'nin file bekçisi Altay Bayındır 1 ay sahalardan uzak kalacak.
Altay Bayındır, fıtık ameliyatı olmak için Münih'e gidecek.
Bu sezon sarı lacivertli formayla 25 lig maçında forma giyen 21 yaşındaki file bekçisi, 5 maçta kalesini gole kapatırken 33 gol yedi.
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Altay Bayındır, fıtık ameliyatı olmak için Münih'e gidecek.
Bu sezon sarı lacivertli formayla 25 lig maçında forma giyen 21 yaşındaki file bekçisi, 5 maçta kalesini gole kapatırken 33 gol yedi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın