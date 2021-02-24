Fenerbahçe'de 21 transfer var, Gustavo'ya yedek yok!

Fenerbahçe'de lig ve kupada arka arkaya gelen başarısız sonuçlar keyifleri kaçırdı. Ancak burada önemli bir detay göze çarptı. Kadro mühendisliği açısından sarı-lacivertliler sıkıntı yaşadı. Sezon başından bu yana 21 farklı transfer yapan sarı-lacivertliler, orta sahadaki en önemli ismi Luiz Gustavo'ya alternatif bulamadı.



Gustavo'nun bir yedeği olmadığı için son dönemde takım adeta durma noktasına geldi. Hatayspor maçında sakatlanarak sahalardan uzak kalan Brezilyalı orta sahanın yedeği olmadığı için Ozan Tufan, Sosa ve Mert Hakan ile bu süreç atlatılamadı. Lig ve kupada 435 dakika Gustavo'suz oynayan sarı-lacivertliler 3 yenilgi yaşadı. Bu 4 maçta sadece Karagümrük'e karşı 2-1 galip gelindi.Gustavo'nun sahada olmadığı Hatayspor maçının ikinci yarısında da takım çok ciddi sorunlar yaşadı. Gustavos'suz takım ligde 315 dakika, kupada da 120 dakika oynadı. Ligde 315 dakikada takım kalesinde her maç gol gördü. Hatayspor maçının ikinci yarısıyla beraber 4 gol yendi. Kupada da Başakşehir'e 2-1'lik yenilgi vardı.



Tolga da gönderildi



Orta sahada direkt 6 numara olarak oynayan Luiz Gustavo'nun bölgesinde sadece Tolga Ciğerci yer alabiliyordu. Ancak geçtiğimiz ay Tolga da Başakşehir'e gönderildi. Bu nedenle Gustavo yedeksiz kaldı. Ayrıca genç oyuncu İsmail Yüksek de kiraya gidince defansif orta saha kısmı iyice boş kaldı. Ozan Tufan-Sosa ikilisi de fizik olarak o bölgeyi kaldıramadı. Mert Hakan da beklentilerin uzağında kalınca sorunlar baş gösterdi.



Lemos alternatifi



Fenerbahçe'de cezası sona eren Mauricio Lemos, defansif orta saha için alternatif olacak. Gustavo eğer iyileşemezse, teknik heyet Lemos'un orta saha özelliğini gündeme getirecek. Daha önce Mallorca'da orta sahada 6 numara oynayan Lemos, bu konuda tecrübeli bir isim.Ancak bu konuda Gustavo ve İrfan Can'ın son durumu beklenecek. Her ihtimale karşın Lemos hazır tutulacak. İlk 11'de olmasa bile Trabzonspor deplasmanında maçın gidişatına göre sahaya sürülecek, takım defansına katkı verecek. Lemos daha önce sağ bekte de joker gibi kullanılmıştı. Trabzonspor önünde de benzer bir rol alabilir.



