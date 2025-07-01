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Fenerbahçe, yeni sezon formalarını efsaneleriyle tanıtacak

Fenerbahçe, Eda Erdem, Volkan Demirel ve İbrahim Kutluay'ın rol aldığı etkileyici reklam filmiyle yeni sezon formalarını tanıtacak.

calendar 01 Temmuz 2025 09:19
Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe, yeni sezon formalarını efsaneleriyle tanıtacak
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Fenerbahçe'de yeni sezon formalarının tanıtımı 1 Temmuz günü yapılacak.

EFSANE İSİMLER

Milli Voleybolcu Eda Erdem, kulüp tarihinin en fazla forma giyen kalecisi Volkan Demirel ve eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay'ın oynadığı reklam filmi ilk kez bugün yayınlanacak. Ayrıca statta görkemli bir ışık şovu yapılacak.

"BİZE EMANET"

Öte yandan yeni sezon formaları için "Bize emanet" sloganını çok iyi yansıtan bir video da hazırlandı.

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