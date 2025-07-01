Fenerbahçe, yeni sezon formalarını efsaneleriyle tanıtacak

Fenerbahçe'de yeni sezon formalarının tanıtımı 1 Temmuz günü yapılacak.
EFSANE İSİMLER
Milli Voleybolcu Eda Erdem, kulüp tarihinin en fazla forma giyen kalecisi Volkan Demirel ve eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay'ın oynadığı reklam filmi ilk kez bugün yayınlanacak. Ayrıca statta görkemli bir ışık şovu yapılacak.
"BİZE EMANET"
Öte yandan yeni sezon formaları için "Bize emanet" sloganını çok iyi yansıtan bir video da hazırlandı.
EFSANE İSİMLER
Milli Voleybolcu Eda Erdem, kulüp tarihinin en fazla forma giyen kalecisi Volkan Demirel ve eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay'ın oynadığı reklam filmi ilk kez bugün yayınlanacak. Ayrıca statta görkemli bir ışık şovu yapılacak.
"BİZE EMANET"
Öte yandan yeni sezon formaları için "Bize emanet" sloganını çok iyi yansıtan bir video da hazırlandı.