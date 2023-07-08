Fenerbahçe'ye yeni sponsor!

Fenerbahçe Kulübü ile Gedik Yatırım arasında sponsorluk anlaşması yapıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'ye yeni sponsor!
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08 Temmuz 2023 15:37
Gedik Yatırım, Fenerbahçe'nin konç sponsoru oldu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Futbol A Takımı'mızın konç sponsorluğu konusunda Gedik Yatırım ile anlaşma sağladı. Gedik Yatırım logosu, 2023-2024 sezonunda Türkiye Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa kupaları ön eleme maçlarında takımımızın konçlarında yer alacak. Gedik Yatırım'a ailemize hoş geldin diyor; başarı hikayelerimizin parçası olmalarını diliyoruz. İmza törenine dair detaylar önümüzdeki günlerde resmi kanallarımız aracılığıyla duyurulacaktır." ifadeleri yer aldı.
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