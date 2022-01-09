Fenerbahçe'ye müjde: Dönüyorlar!

Süper Lig 'de 10 Ocak Pazartesi günü Adana Demirspor ile sahasında karşılaşacak Fenerbahçe'de sakat oyuncuların büyük bir kısmının takıma dönmesi, moralleri yükseltti.



Mesut Özil'den sonra dün Samandıra'da gerçekleşen antrenmanda Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Filip Novak, Kim Min-Jae ile Serdar Aziz de takımla birlikte çalışmalara katıldı. Yeni teknik direktörün henüz gelmemesi sebebiyle geçici olarak görevde olan Zeki Murat Göle'nin, iyileşen oyuncularından Mesut'la birlikte Ferdi, Novak ve Kim'e Adana maçında ilk 11'de yer vereceği öğrenildi. Serdar ile Mert Hakan'ın yedek soyunacakları bildirildi.



3 ismin oynaması zor gözüküyor



Can Bartu Tesisleri'nde son yapılan idmanda Göle'nin, son dönemde formda bir görüntü çizen Adana'yı güçlü ve zayıf yönlerini de oyuncularıyla paylaştığı bildirildi. Bu arada Luiz Gustavo, Mergim Berisha ve kaleci Altay Bayındır'ın sakatlıklarının tam olarak düzelmediği, bireysel olarak antrenmanlarını sürdürdükleri açıklandı. Bu üç futbolcunun da karşılaşmada forma giymelerinin zor olduğu bilgisine ulaşıldı. Sarı-Lacivertliler, bu akşam yapacağı son çalışmanın ardından hazırlıklarını tamamlayacak.











