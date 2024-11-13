Fenerbahçe'ye kötü haber: Devon Hall

Fenerbahçe Beko, Devon Hall'un sol el tarak kemiğinde kırık tespit edildiğini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'ye kötü haber: Devon Hall
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13 Kasım 2024 11:41
Fenerbahçe Beko, Devon Hall'un sol el tarak kemiğinde kırık tespit edildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızın oyuncusu Devon Hall, 12 Kasım Salı günü (dün) oynanan Bayern Münih karşılaşmasında sol elinden sakatlık yaşamıştır. Sporcumuzun Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan kontrollerinin ardından sol el tarak kemiğinde kırık tespit edilmiş olup tedavisine başlanmış ve ameliyatı planlanmıştır.

Devon Hall'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede takıma katılmasını temenni ediyoruz.

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